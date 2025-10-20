ダイソーで買って大正解！柄付きってこんなに便利だったんだ♡ありそうでなかったキッチングッズ

様々な 便利 グッズが話題になる ダイソー ですが、先日も売り場をパトロールしていると、ありそうでなかった キッチングッズ を発見しました。スプーン型をしたザルという、 ダイソー さんのアイデアが光るデザイン。実際に使ってみると想像以上に使いやすくて、毎日の調理がうんと楽ちんになりましたよ♪要チェックです！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：大きいザルスプーン（角型）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

ありそうでなかった！ダイソーのアイデアが光るキッチングッズをチェック

様々な便利グッズが話題になるダイソーですが、先日キッチングッズ売り場を覗いてみると、ありそうでなかった持ち手付きのザルを発見！その名も『大きいザルスプーン（角型）』。お値段は嬉しい￥110（税込）でした。

スプーン型をしたこちらのキッチングッズ。料理をすくう感覚で湯切りができるという、画期的な商品です。もちろん、一般的なザルと同じように、野菜の水洗いや水切りなどにも使えますよ♪

想像以上に便利なんです♡ダイソーの『大きいザルスプーン（角型）』

実際に使ってみると、ラーメンひと玉が余裕で入って便利！熱湯が並々に入った鍋を持って、シンクに置いたザルに流して湯切りするよりも、圧倒的に楽ちんです。

大きい鍋から料理をスプーンですくう感覚で湯切りができ、角型なので鍋底に沈んだ具材も逃さずキャッチできるのがGOOD。熱湯が怖い時は、しばらく放置して冷めた状態で処理すれば安心です。

ザルスプーンの耐熱温度は120℃と高めですが、フライ系の調理だと120℃を超えることもあるので、筆者は湯切りにのみ使っています。お手入れは食器用洗剤で洗い、乾燥させればOK。食器洗い機も使用可能なので、使い勝手抜群です♪

今回はダイソーの『大きいザルスプーン（角型）』をご紹介しました。

ありそうでなかったダイソーの便利なキッチングッズ。見た目以上に使いやすく、もっと早く出会いたかったと思うほど、大優勝なアイテムでした。アイデアの光る商品が￥110（税込）とプチプラで手に入るダイソー。売り切るのも時間の問題かもしれません…！気になった方はぜひチェックしてみてくださいね♡

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。