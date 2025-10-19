トッテナムvsアストン・ビラ スタメン発表
[10.19 プレミアリーグ第8節](Tottenham Hotspur Stadium)
※22:00開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 24 ジェド・スペンス
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 6 ジョアン・パリーニャ
MF 7 シャビ・シモンズ
MF 20 モハメド・クドゥス
MF 28 ウィルソン・オドベール
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 11 マティス・テル
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
DF 67 J. Byfield
MF 14 アーチー・グレイ
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 29 パペ・マタル・サール
FW 9 リシャルリソン
FW 22 ブレナン・ジョンソン
FW 39 ランダル・コロ・ムアニ
監督
トーマス・フランク
[アストン・ビラ]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 4 エズリ・コンサ
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 14 パウ・トーレス
MF 7 ジョン・マッギン
MF 24 アマドゥ・オナナ
MF 27 モーガン・ロジャーズ
MF 29 エバン・ゲサン
MF 44 ブバカル・カマラ
FW 17 ドニエル・マレン
控え
GK 40 マルコ・ビゾット
DF 3 ビクトル・リンデロフ
DF 22 イアン・マートセン
DF 26 ラマレ・ボハルデ
MF 6 ロス・バークリー
MF 9 ハービー・エリオット
MF 10 エミリアーノ・ブエンディア
FW 11 オリー・ワトキンス
FW 19 ジェイドン・サンチョ
監督
ウナイ・エメリ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
