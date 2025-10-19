安野希世乃、TVアニメ『嘆きの亡霊は引退したい』第2クールオープニング主題歌「アルゴリズム」MVを初公開＆アニメ盤ジャケ写も解禁！
この度、安野希世乃 5thシングル「アルゴリズム」のMV＆アニメ盤ジャケ写が解禁となった。
2025年10月より放送開始のTVアニメ『嘆きの亡霊は引退したい』の第2クールオープニング主題歌となる最新楽曲は、作曲に4人組ロックバンドYOURNESSのメンバー・古閑翔平を迎え、未だかつてないほど激しくロックで元気が出る楽曲。
公開されたMVでは、昼と夜を舞台に「足掻きながらも力強く進む女性」と「歩き出せない、臆病な女性」の対になる２人の人物像を描いており、都会で生き抜く女性について表現されている。疾走感のあるシーンも多く使用され、楽曲後半には現状を打ち破り前に進んでいく姿が描かれた。楽曲の世界観を表す、安野希世乃の演技や表現力にも注目だ。
あわせて11月19日発売の安野希世乃5thシングル「アルゴリズム」の【期間限定アニメ盤】ジャケット写真が解禁された。『嘆きの亡霊は引退したい』のスペシャルアニメジャケット仕様で、アニメに登場するキャラクター、ティノ・シェイドの足技を放つ際の大胆なポージングが印象的なデザインとなっている。昼から夜に移り変わっていくような色合いの背景は「アルゴリズム」のMVともリンクされており、ティノの放つ足技によって現状を打ち破りキラキラした夢に向かって進んでいく姿を感じることができる。さらにアニメジャケット画像を使用した、ティノスペシャルフォトカードも封入される。
今年の12月からは7月9日にリリースされた4thミニアルバム『雨が、やむまで。』と、今回発売される5thシングル「アルゴリズム」を引っさげた、安野希世乃 5th LIVEツアー2025「僕らの、雨が、やむまで。」の開催が決定している。安野希世乃自身初のライブハウスツアーとなっており、バンドマスターに堂島孝平を迎え、全国5か所、全6公演で開催予定。最新シングル「アルゴリズム」を、ライブ体験できるこの機会に是非、ツアーにも足を運んでほしい。●リリース情報
安野希世乃 5thシングル
TVアニメ『嘆きの亡霊は引退したい』第2クール オープニング主題歌
「アルゴリズム」
11月19日発売
【初回生産限定盤（CD＋Blu-ray）】
価格：￥2,800 (税込)
＜CD＞
1.アルゴリズム
2.Re:fresh
3.アルゴリズム -Instrumental -
4.Re:fresh -Instrumental -
＜Blu−ray＞
・アルゴリズム Music Video
・Re:fresh Lyric Video
・アルゴリズム - Making of Music Video -
【通常版（CD ONLY）】
価格：￥1,650 (税込)
＜CD＞
1.アルゴリズム
2.Re:fresh
3.アルゴリズム -Instrumental -
4.Re:fresh -Instrumental -
【期間限定アニメ盤（CD ONLY）】
価格：￥1,650（税込）
＜CD＞
1.アルゴリズム
2.Re:fresh
3.アルゴリズム -Instrumental -
4.Re:fresh -Instrumental -
※『嘆きの亡霊は引退したい』スペシャルアニメジャケット仕様
ティノスペシャルフォトカード封入
法人別オリジナル特典一覧
・アニメイト（初回生産限定盤・通常盤・期間限定アニメ盤共通）：複製サイン＆コメント⼊りL判ブロマイド
・ゲーマーズ（初回生産限定盤）：56⽸バッジ＋複製サイン＆コメント⼊りL判ブロマイド
（通常盤・期間限定アニメ盤共通）：複製サイン＆コメント⼊りL判ブロマイド
有償特典付きゲーマーズ限定盤：アクリルスタンド（各形態＋税込\1,650）
・mu-mo SHOP（初回生産限定盤・通常盤・期間限定アニメ盤共通）：フィルム⾵ブロマイド
・アニメタイムズSTORE（初回生産限定盤・通常盤・期間限定アニメ盤共通）：チケット⾵カード
リリースイベント
2025年12月5日(金)18時開始＠都内某所
内容：トーク＋抽選会
2025年12月26日(金)18時開始＠animate hall BLACK
内容：ミニライブ＋お見送り
2026年1月16日(金)18時開始＠アニメイト仙台
内容：トーク＋抽選会
2025年1月31日(土)16時開始＠アニメイト大阪日本橋
内容：ミニライブ＋お見送り
●ライブ情報
5th LIVEツアー
2025年
12月6日(土) 【神奈川】Yokohama Bay Hall
12月7日(日) 【神奈川】Yokohama Bay Hall
12月12日(金) 【福岡】福岡トヨタホールスカラエスパシオ
2026年
1月11日(日) 【東京】豊洲PIT
1月17日(土) 【宮城】仙台Rensa
2月1日(日) 【大阪】BIG CAT
