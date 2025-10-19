「俺らとは全く次元が違う」大投手カーショーが見た衝撃の10K＆3HR　大谷翔平の伝説試合後に繰り返した「ありえない」

異次元の活躍を見せた大谷に、カーショーは惜しげもなく賛辞を送った(C)Getty Images

球界の酸いも甘いも知る同僚も目を丸くするほどの異次元の活躍だった。

やってのけたのは、ドジャースの大谷翔平だ。現地時間10月17日に本拠地で行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で先発した背番号17は、投げては6回0/3（100球）を投げ、被安打2、無失点、10奪三振と快投。打っても1回、4回、7回に場外弾を含む3本塁打を大暴れ。メジャーリーグ史上初となる「1試合10奪三振＆3本塁打」を記録した。

ブルワーズナインからも「本当に手も足も出なかった」（タイラー・メギル談）という声が漏れた。そんな大谷の伝説的なパフォーマンスには、舞台裏での努力も知るドジャースの仲間たちも驚きを隠さなかった。

試合後、米スポーツ専門局『TNT Sports』の中継番組に出演したクレイトン・カーショーは「今夜のショウヘイの活躍は、なんというか、本当に……、MVP級だよ」と言葉を選びながら称賛。さらに番組の解説を務めていた米殿堂入り投手のペドロ・マルティネス氏から「こんなの見たことがないよね？ 正直、この時代にショウヘイのような存在が出てくることを想像できた？」と問われ、「いや、全くしてなかった」と目を細めた。

「誰もがショウヘイの凄さを知っているけど、実際に一緒にプレーをすると、俺らとは全く次元が違うことに気づかされる。本当にレベルが違うんだよ。普通に先発投手をやるだけでも毎登板の準備がどれだけ大変かは分かるだろうけど、あいつはそれをやりながら、毎日打者として打ち続けるんだ。

今ポストシーズンじゃ、チームが必要な時だけ投げている。それであれだけ支配するんだからね……。スプリット、カーブ、スライダー、スイーパー、シンカーにってもうありすぎて笑っちゃうよ。俺なんて勝負所で使える球種は3つだ。でも、ショウヘイは6つは自由に使える。本当にありえないよ」