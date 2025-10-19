「アラジン グラファイトトースター」から待望の「1枚焼きモデル」が誕生！
日本エー・アイ・シーは10月24日に、千石の特許技術である「グラファイトヒーター」を搭載した「アラジン グラファイトトースター（1枚焼き）」の販売を開始する。カラーは、グリーン、ホワイトの2色。価格はオープン。
「アラジン グラファイトトースター（1枚焼き）」は、1人暮らしや2人暮らしといった小世帯のライフスタイルに寄り添うべく開発されたトースター。
「大きなトースターは置けないけれど、焼き上がりにはこだわりたい」という要望に応えて、コンパクトながら「アラジン」ならではの「外カリ中モチ」な理想のトーストを実現する。
庫内は、山型食パンがちょうど1枚入るサイズとなっており、軽量・コンパクトなので限られたスペースでも設置できる。
本体背面に「アラジン」の象徴であるランプマークを施しているほか、焼き網は取り外しが可能で扉は大きく開けるため、中まで手が届きやすくお手入れしやすい。
ラインアップは、トレイ付きの「AET-G8A」と、ミニグリルパンとレシピブックが付属する「CAT-G8A」を用意する。「AET-G8A」は全国の家電量販店、「CAT-G8A」は専門店、一部百貨店、および公式オンラインショップ「アラジンダイレクトショップ」での販売で、実勢価格は、「AET-G8A」が1万4080円前後、「CAT-G8A」が1万5180円前後の見込み。
なお「CAT-G8A」は、アラジンらしいデザインが施されたオリジナルギフトボックスに入っている。
