Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖBOOST¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖBOOST¡×¤ÏÀèÆü¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¡õ¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÇÛ¿®¤¬Àè¹Ô¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢11·î5Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø²¹¸ÎÃÎ¿·¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë1¶Ê¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¾²¤¬±ó¤¯¤Æ¼Ì¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Û¤Éº´µ×´Ö¤¬¹â¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿»Ñ¤Ë¡¢´é¤è¤ê¹â¤¯Â¤ò¾å¤²¤¿¼Ì¿¿¡¢¾²¤Ç¤«¤¬¤à¥À¥ó¥µー¤ÎÆ¬¤è¤ê¹â¤¯Ä·¤ó¤À¼Ì¿¿¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬Î©¤Á»Ñ¤Ç¸«¼é¤ëÃæ¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥µー¥Ö¤Ç¤âÂÇ¤Ä¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎÀª¤Ç¤Ò¤È¤ê¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤È¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¡£
¤µ¤é¤ËÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÏÂµ¤é½¡¹¡×¤È¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º´µ×´Ö¤¬°¤¤´é¤Ç¥Ë¥ä¥ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤Î¤Û¤¦¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¾Ð¤¤¹ç¤¦»Ñ¡¢°¤ÉôÎ¼Ê¿¤ÈÃÌ¾ÐÃæ¤Î»Ñ¤Ê¤É¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤·¤«¤·¤ÆÍÅÀº¡©¡×¡Ö¿Í¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¯Ä·¤Ù¤ë¤ó¤À¡×¤ÎÀ¼¤ä¡¢º´µ×´Ö¤ÈÌÜ¹õ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì2026Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ê¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡Ù¡¦¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¡Ë¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì»¦¤·²°Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÅÁÀâ¤Î»¦¤·²°¥³¥ó¥Ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£