±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¤Ç¤Î¡È·ãÊÑ¡É¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤È°ã¤¦¡×»ëÄ°¼Ô¶Ã¤¡ÄËÜ¿Í¤Ï¡È¹±Îã¡É¥Í¥¿¤Ë¡ÖÂçÀ®¸ù¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤¬¡¢10·î17ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¤½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬SNS¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¡¢±×¼ã¤µ¤ó¤Ï10Ç¯Íè¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ë¸µNMB48¤ÎµÈÅÄ¼ëÎ¤¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ÝÇ½À¸³è¤ÇÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ÎËÜÈÖÁ°¡¢ÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é²¾»õ¤ÎÁ°»õ¤¬³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤Âç¤¢¤ï¤Æ¤·¤¿¤È¤¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬°ÊÁ°¡¢ÊÆÎ³¤ÇÀÜÃå¤·¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¡È¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤²¡É¤Î¡È¤Î¤ê¡É¤òÂåÍÑ¤·¤Æ´íµ¡¤òÃ¦¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡±×¼ã¤Ï¸½ºß40ºÐ¡£17ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤ëÊì¿Æ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÈþËÆ¤Ë¡¢X¤Ç¤Ï
¡Ôº£Æü¤Ý¤«¤Ý¤«¤Ç±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤Á¤ã¤ó¸«¤¿¤±¤É¥Þ¥¸¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¡Õ
¡Ô±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ê¤¡¡Õ
¡¡¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë°ìÊý¡¢
¡Ô±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê´é¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡Ä ¥ï¥¤¤Îµ²±ÎÏ¤Î¤»¤¤?¡Õ
¡Ô±×¼ã¤Ä¤Ð¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê´é¤À¤Ã¤¿?¡¡¤á¤Ã¤Á¤ãÁ°¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È°ã¤¦¡Õ
¡¡¤È¶Ã¤¯À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿ÏÀ¡£
¡Ô±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤µ¤ó¤Î´é¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤è¤ë»õ¤Î¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡Õ
¡Ôº£¤¬¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ë¶á¤¤¤ó¤À¤è¡£¸òÄÌ»ö¸Î¤È¤«¼ê½Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡Õ
¡¡¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ç¡¢»õ¤ò¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤¿¤Î¤À¡£
¡¡±×¼ã¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤¿¤Ó¡¢SNS¤Ç¤½¤Î¡È·ãÊÑ¡É¤Ö¤ê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿ÏÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2024Ç¯9·î¡¢±×¼ã¤µ¤ó¤¬¡ØÍÙ¤ë!¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î±þ½·¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½Ð±é»þ¤ÎÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢±×¼ã¤µ¤óËÜ¿Í¤¬X¤Ç¡Ô¤Ê¤ó¤«»ä¤Î¤³¤È°°Õ¤¢¤ëÊÔ½¸¤·¤ÆÀÚ¤êÈ´¤¤¤Æ¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤Ê¤¼¤«µÕ¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤ë¡Õ¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Û¤«¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¡Ô¸ý¤¬Æ°¤«¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ï»ö¸Î¤«¤é¤º¤Ã¤È¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¼£ÎÅºÆ³«Ãæ¤Ç¤è¤êÃý¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹Â³¤¯¤È»×¤¦¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤Ç¤¹!¡Õ¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡º£²ó¤â¤ä¤Ï¤ê¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤«¡¢¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù½Ð±é¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò±×¼ãËÜ¿Í¤¬ÇÄ°®¡£X¤Ç¡Ô¤Ý¤«¤Ý¤«¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!ËèÅÙ´é¤Î¤³¤È¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹!¾Ð¡Õ¤ÈËÜ¿Í¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Î¡ÔÈ±·¿¤È¥á¥¤¥¯¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤ì¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¡Õ¤È¤Î°Õ¸«¤Ë¡ÔËÜÅö¤Ë¤è¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤à¤·¤íÂçÀ®¸ù¡Õ¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÑ²½¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¿¿¹üÄº¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£