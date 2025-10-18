〈「倫理的に良くないことだとは思う」他人の給与明細を買い取って“1本3000円”で販売…「給与明細買取屋さん」が明かす、これまで最も売れた明細〉から続く

Xで10万人以上のフォロワーを持つ「給与明細買取屋さん」。“ホワイト企業を次世代に”を掲げて2021年から活動を開始、4年間で約1100人の給与明細を買い取り、令和の知られざる給与事情をXとブログで明かしている。

給与明細買取屋さんに、令和のいま「おすすめな業界」などを聞いた（給与明細買取屋さん公式Xより）

◆◆◆

「年収200万円」もザラな、ブラック業界とは？

大量の給与明細を買い取るなかで見えてきたのは、大っぴらには公開されていない、さまざまな業界や企業の実態だ。そのうち低収入業界として給与明細買取屋さんが挙げるのは「飲食・宿泊・サービス」「保育士」「介護・福祉」「公務員」「アニメ−ター」など。これらの業界は、賃上げ機運が高まる昨今でも給与水準が5年前からさほど変わらず、むしろ物価高などの影響で以前より貧しくなっているという。

「例えば、飲食業界は全産業の中でも離職率が非常に高いとされていて、その背景には低賃金・長時間労働があります。これまで話を聞いた人の中には『週1の休日に遊ぶ娘がよそよそしい』という人もいました。それくらい、仕事に忙殺されているのに、給料はなかなか上がらない。それでもハマれば辞められないおもしろさはあるようですね。また、従業員ではなく複数店舗を経営するオーナーは、儲かっている人もいます」

保育士や介護士は、国が運営費や報酬の基準を定めており、そもそも収入が上がりづらい構造にある。2024年度に、保育士は人件費が前年度比10.7％増、介護士は介護報酬の加算率が最大2.3％引き上げとなったが、それでも平均年収は300万〜400万円ほどにとどまるという。特に、介護士は夜勤が多く、認知症の患者などによる暴力や暴言、セクハラに遭遇するなど過酷な労働環境にある。

公務員は地域差があり、地方公務員は30歳で年収400万円水準だ。大企業のメーカーやIT業界と比較して大幅に劣り、仕事はなくならないが退職者は多い傾向がある。未だ残るアナログ文化や上下関係のストレス、2〜3年に1度あるジョブローテーションでスキルがつきづらい側面もあり、低賃金だけでなくキャリアに悩む人も多いと給与明細買取屋さんは話す。

アニメーターは労働環境が厳しく、年収200万円など極端に低収入な企業も少なくない。深夜・早朝の業務が発生する、残業代が出ない、納期が厳しいなど、どこも似たりよったりのようだ。

高収入なイメージもある「医師」「商社」「金融」業界の“残酷な実態”

ここまで挙げたほかの「おすすめできない業界・職種」として、給与明細買取屋さんは「ゼネコン」「教員」「医師」を挙げる。

「ゼネコンの中でも現場監督は、最もおすすめしません。建設業界ではパワハラが根強く残り、現場監督は職人からのハラスメントや猛暑での野外作業など、非常に厳しい環境で働いています。また、資材費の高騰などで利益を出しづらいため長時間労働になりがちで、残業が月100〜200時間に達することも珍しくありません」

昭和時代のハードすぎる働き方が残りまくっており、知り合いの20代現場監督が「この業界にはくるな」と話していただけでなく、給与明細を買い取る中でも同様の話をする人はかなり多いのだとか。

「教員は、世間のイメージどおり業務量が多く、特に部活動の顧問は土日や夏休みも出勤を余儀なくされます」

昨今は教員の労働環境が話題になることも多く、給与明細買取屋さんの投稿を見ていると給与事情や残業は学校によってかなり左右されることが分かる。まだまだ教員の働き方改革は、途上のようだ。

意外なのが「医師」だ。一般的には高収入なイメージもあるが、給与明細買取屋さんは次のように話す。

「医師は当直や泊まり込みで月300〜400時間働くこともあり、労働時間当たりで考えると高収入とは言いがたいなと。それを加味すると、大企業の社員の方がコストパフォーマンスが良い印象があります」

同じく、一般的に高収入という印象がある「総合商社」「金融」も「そこまでおすすめではない」と話す。

「商社は、いわゆる5大商社こそ年収が高いですが、激務かつ海外転勤が多く、労働強度が高い印象があります。金融でいえば、高いのは投資銀行だけ。それでも1日20時間働いて20代で年収1400万〜2000万円に達する程度ですし、激務なのは否めません」

「1日3〜4時間労働で年収2500万」ゆるふわ労働で高収入な“最強業界”とは？

では、おすすめの業界はどこなのか。給与明細買取屋さんは「SIer」「SaaSなどのIT系企業」を挙げる。ちなみにSIerとは、顧客企業のシステム開発の全行程を一貫して請け負う業態を指す。

「これらの業界は、30代前半で年収700万〜1000万円に達することもありますし、在宅勤務制度が充実しているなど働きやすい環境が整っています。IT業界の待遇は他業界と比較して抜きん出ていて、文系出身でも入社可能ですし、再現性が高いなと。AIの影響でSIerから受託してプログラミングをする企業は淘汰されていくとしても、顧客との交渉と下請け企業への指示出しがメインのSIerは、残る可能性が高いと考えています」

中でも群を抜いて高収入でホワイトな業界なのが、外資系IT企業だ。

「IT系企業は買い取った給与明細の約30％を占めていますが、そのうち外資系に勤める人の多くが“ゆるふわ高収入”です。日本の外資系IT企業は、ゼロから何かを作るよりも、すでに完成した製品を日本向けにカスタマイズするのが中心なため、短時間労働でも高収入を得られるようです。1日6時間以内の労働、30代で年収1000万〜3000万円の人がゴロゴロいます」

例えば、大卒で外資系IT企業に入社して1年目の内勤職女性は、企業のホームページ更新作業を1日1時間するだけで年収400万円、外資コングロマリット企業に転職入社して10年以内の営業職女性は、1日3〜4時間の労働で年収2500万円など。労働時間当たりの給与は、他業界より圧倒的に高い。

「外資系IT企業は、営業職のインセンティブ制度が手厚く、内勤職でも高収入を得やすい傾向にあるのも強いですね。働く人の属性としては、海外留学や帰国子女などで英語力が高く、裕福な家庭環境であることも多いです」

続く記事では「ブラック神社で働く正社員巫女」や「同人AVで荒稼ぎしている男子大学院生」など、給与明細買取屋さんのみぞ知る、令和の意外すぎる稼ぎ方をしている人たちの給与明細を見ていく。

（小林 香織）