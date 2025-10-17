日本エー・アイ・シーが、シリーズ累計400万台超のトースターに“ちょうど1枚”の新モデル『アラジン グラファイトトースター（1枚焼き）』を追加する。発売は10月24日。

（関連：【画像】アラジン『グラファイトトースター（1枚焼き）』《詳細・デザイン一覧》）

幅218mmのコンパクト筐体に、0.2秒で発熱する「グラファイトヒータ®」を搭載し、アラジンらしい高火力の立ち上がりでパンの水分を閉じ込めながら一気に焼き上げる。ワンルームやカウンター脇にも置きやすいサイズと、背面まで意匠を施した360度映えるデザインで、毎朝の“1枚”に最適化した。

◼︎0.2秒点火×高温短時間で“外カリ中モチ”を実現

特許技術の「グラファイトヒータ」が瞬時に発熱し、庫内を高温域へ素早く引き上げる。表面を香ばしく立ち上げつつ、内側の水分を保つ王道のアラジン流で、厚切りも薄切りもリズムよく焼ける。温度調節は100～280℃の幅を確保し、焦がさず追い込める操作性も備える。

◼︎省スペースで“ちょうど一枚”

庫内は山型食パン1枚が気持ちよく収まる寸法に設計。幅218×奥行254×高さ211mmの本体は、電子レンジ横やシンク脇のわずかな空きにもフィットする。扉が大きく開いて焼き網は取り外し可能のため、パンくず掃除まで含めた毎日のケアも簡単だ。

◼︎調理の幅を広げる付属品も

上位の「CAT-G8A」にはミニグリルパンとレシピブックが付属する。目玉焼きやソーセージとトーストを並行調理する“1枚＋一皿”の朝食がワンアクションで完結する。「AET-G8A」はトレイ付属のシンプル構成で、用途に応じて選べるラインナップだ。

背面にはブランド象徴のランプマークをあしらい、アイランドやカウンターでも“見せ置き”できる。ノブは上質感のゴールドとシルバーの2タイプ。カラーはグリーンとホワイトを用意し、キッチンコーデに自然に馴染む。

◼︎製品仕様・製品名：『アラジン グラファイトトースター（1枚焼き）』・型番／構成：CAT-G8A（ミニグリルパン・レシピブック付）／AET-G8A（トレイ付）・カラー：グリーン／ホワイト・発売日：2025年10月24日・価格目安：CAT-G8A 約15,180円（税込）／AET-G8A 約14,080円（税込） ※いずれもオープン価格・販売：全国の家電量販店・一部百貨店・専門店・アラジンダイレクトショップ・本体寸法：幅218×奥行254×高さ211mm・庫内有効寸法：幅178×奥行184×高さ67mm・本体質量：約2.2kg・定格消費電力：790W・温度調節：100～280℃・付属品： -CAT-G8A…ミニグリルパン、レシピブック -AET-G8A…トレイ

（文＝リアルサウンドテック編集部）