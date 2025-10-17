【ユニクロのチラシ】秋冬の最強お出かけ服がスペシャルプライス！極上ニットも大人気ジーンズも特別価格に。《23日まで》

ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。

2025年10月17日から23日までの期間は、秋冬に間違いなく活躍するウェアを特別価格で大放出。

Tシャツ、ニット、ジーンズ、パーカなど、幅広いアイテムが特別価格で手に入ります。

まとめ買いのチャンスです

●オーバーサイズスウェットシャツ（期間限定価格2990円）

大人気コレクションUNIQLO : Cのスウェットシャツは、体型カバーが叶うオーバーサイズ。適度なハリ感としなやかさがあるので、カジュアルかつ上品な印象に。

1枚での着用はもちろん、Tシャツやシャツを合わせたレイヤードスタイルも楽しめます。

●メリノクルーネックセーター（期間限定価格2990円）

極細メリノウール100％のなめらかで極上の肌触りに、自宅で簡単にお手入れができるマシンウォッシャブル仕様のニットは、今季に欠かせない一着。

カラーバリエーションも全11色と豊富で、お得な今が複数買いのチャンスです。

●ワイドストレートジーンズ（期間限定価格3990円）

程よいハイウエストとワイドストレートシルエットで脚長効果を、程よいリラックス感で脚の肉感をカバーできるジーンズ。"シルエットの美しさ"が絶大な支持を集めています。

シーズンレスで着回せてとっても優秀なので、この機会にゲットしてみて。

他にも、「スウェットワイドパンツ」（期間限定価格1990円）に「ソフトリブクルーネックT/長袖」（期間限定価格1290円）、「ウインドプルーフスタンドブルゾン」（期間限定価格4990円）などが値下げ中。

カジュアルに品よく決まる秋冬のお出かけ服は、ユニクロでお得にゲットしてみて。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 梅谷りな