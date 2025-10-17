悠仁さまが成年を祝う昼食会で召し上がったお国自慢の食材　千葉の鮑、北海道の雲丹、沖縄のキーツマンゴー…

令和7（2025）年9月6日、秋篠宮家の長男悠仁さまは成年を迎えられ、成年式が行われた。悠仁さまは「加冠の儀」をはじめ、数日間に渡ってさまざまな儀式や行事に臨まれ、その締めくくりとして、同10日に公的な「悠仁さまの成年を祝う昼食会」が東京・元赤坂の明治記念館で開かれた。この昼食会では、地震などの災害地をはじめ、北海道から沖縄までの国内各地の食材を使った料理がふるまわれた。それはいったいどのような食材なのだろうか。今回は、お祝いの会のメニューと食材に注目する。

災害などの被災地への「応援メニュー」

「悠仁さまの成年を祝う昼食会」が開かれた明治記念館は、明治14（1881）年に当時の赤坂仮皇居の御会食所として、今の迎賓館のある場所に建てられた。天皇家にゆかりのある建物だ。昼食会が開かれた「金鶏」の間は、壁一面に花鳥模様が施され、当時には珍しいシャンデリアを備えるなど、伝統とモダンの調和が美しい部屋である。

昼食会の主催は秋篠宮ご夫妻で、石破茂首相など三権の長をはじめ、小中学生のころから悠仁さまを見守ってきたお茶の水女子大学の室伏きみ子前学長、現在通う筑波大学の永田恭介学長たちが集まり、悠仁さまの成長を喜ばれた。

昼食会は、まず額賀福志郎衆院議長の発声により、シャンパンで乾杯してスタート。悠仁さまはノンアルコールの炭酸飲料を手にお祝いにこたえられた。では、昼食会のメニューを見てみよう。

【「悠仁さまの成年を祝う昼食会」のメニュー】

・鮑入り雲丹のバヴァロア（主な食材は千葉の鮑、北海道の雲丹、沖縄のキーツマンゴー）

・甘鯛のポワレ（主な食材は、石川ほかの甘鯛、香川のヒイカ）

・和牛フィレ肉のパイ包み焼 マデラソース（主な食材は、宮城の牛フィレ肉とバター、付け合わせに石川の野菜、沖縄のオクラ）

・ピオーネのヴァシュラン（主な食材は、広島のピオーネ）

どの食材も、その土地の自慢の品といってよさそうだ。地震などの被災地のほか、戦火が激しく、悠仁さまが秋篠宮ご夫妻と慰霊を続けておられる縁の地もある。その土地の食材を取り上げることで、応援するお気持ちが感じられる。

北海道から沖縄までの美味

料理に使われた食材は、どのようなものだろうか。

【千葉の鮑（あわび）】「房州あわび」は古くから千葉県の特産品として知られている。なかでも白浜・千倉地域でとれる「房州黒あわび」、勝浦・御宿地域の「外房あわび」は、千葉ブランド水産物となっている。

【北海道の雲丹（うに）】雲丹の身として食べられるのは、卵巣の部分。北海道では主に、身が鮮やかなオレンジ色の「えぞばふんうに」と薄いオレンジ色の「むらさきうに」が漁獲されている。食べる餌によって味が変わるため、北海道の昆布を食べて育った雲丹は美味という。

【沖縄のキーツマンゴー】熟しても緑色のままなのが特徴。とても甘くおいしいのに、収穫時期が短いなどのためにあまり市場に出回らない珍しいマンゴー。

【石川ほかの甘鯛】西京焼きや酒蒸しなど、日本料理でも珍重される甘鯛。ほんのりした甘さの上品な味が愛されている。

【香川のヒイカ】ふつうのイカに比べてやや小ぶりで、ジンドウイカとも呼ばれる。しっかりした甘みとイカらしい食感が魅力。

【宮城の牛肉】肉用牛の生産量が多い宮城県では、口当たりがよくまろやかな肉質を持つ黒毛和種の「仙台牛」がよく知られている。悠仁さまはどのブランド肉を召し上がられたのだろうか。

【沖縄のオクラ】よく見かける断面が星形の「角オクラ」のほか、沖縄では角のない「丸オクラ」も栽培されている。オクラ独特の粘りの強い風味が楽しめる。

悠仁さまとのゆかりは、平成25（2013）年、7歳のときに秋篠宮ご夫妻と沖縄県をご訪問し、国立沖縄戦没者墓苑で供花されている。平成26（2014）年には、学童疎開船「対馬丸」の犠牲者を追悼する集いにご出席。令和元（2019）年と令和7（2025）年7月には、小学生から中学生までの沖縄豆記者と懇談されている。

【広島のピオーネ】デザートで使われたぶどうのピオーネは、巨峰とマスカットオブアレキサンドリアの交配品種。巨峰よりも大きな黒い粒で、巨峰の濃厚な甘さとマスカットの酸味が感じられる、さわやかな味わいに特徴がある。イタリア語のピオニエレ（開拓者／英語ではパイオニア）が名前の由来。

悠仁さまとのゆかりは、平成30（2018）年、11歳のときに、紀子さまと広島県をご訪問し、広島平和記念資料館などをご見学された。さらに、令和7（2025）年7月には、ご家族とともに東京都写真美術館で開催された「被爆80年企画展 ヒロシマ1945」をご覧になられている。

フレッシュな悠仁さまの門出を祝う

この昼食会をもって、悠仁さまの成年式の関連行事は終了した。お茶の水女子大学の室伏元学長が、「一生の心のよりどころとして学問を続けてほしい」と伝えると、

「まだほんとうに入り口に立ったばかり。学びながら将来やることを考えたい」

悠仁さまは、こう話されたという。

これからのご活動をあたたかく見守りたい。（連載「天皇家の食卓」第43回）

文／高木香織

たかぎ・かおり。出版社勤務を経て編集・文筆業。皇室や王室の本を多く手掛ける。書籍の編集・編集協力に『美智子さま マナーとお言葉の流儀』『美智子さまから眞子さま佳子さまへ プリンセスの育て方』（ともにこう書房）、『美智子さまに学ぶエレガンス』（学研プラス）、『美智子さま あの日あのとき』、『日めくり31日カレンダー 永遠に伝えたい美智子さまのお心』『ローマ法王の言葉』（すべて講談社）、『美智子さま いのちの旅―未来へー』（講談社ビーシー／講談社）など。著書に『後期高齢者医療がよくわかる』（共著／リヨン社）、『ママが守る！ 家庭の新型インフルエンザ対策』（講談社）。

