フジテレビ系「あの金どこ行った？かつて大金を手にした有名人の今を直撃取材！草磲剛×ホラン千秋」が１６日に放送された。

かつて大金を手にした栄光の時代から一転、転落を経験した有名人たちに直撃取材するドキュメントバラエティー。

女優・泉ピン子が登場し、波瀾（はらん）万丈の人生を振り返った。ピン子は、ＮＨＫ連続テレビ小説「おしん」、ＴＢＳ系「渡る世間は鬼ばかり」など、数々の代表作で知られる国民的女優。明るく気さくなキャラクターでＣＭやバラエティーでも大活躍した。

ピン子は当時のギャラ事情を聞かれ「ドラマ２シーンで５００万円ぐらいもらいました。（レギュラードラマは）２５０万かな？１時間で２５０万もらってたのよ。（１カ月の）４本で１０００万円じゃない。バラエティーはだいたい１５０万ぐらい。ＣＭだって１０００万円近いんじゃない？」と明かし、スタジオをザワつかせた。

番組の調べでは、ピン子は１８００本以上のドラマに出演していたことから計４８億円のギャラ総額と試算したが、ピン子は「そんなに安くないでしょ？だってバラエティーもレギュラーやってたし。５０億は稼いでるんじゃない？」と苦笑した。

５０億円以上のギャラがどこにいったか聞かれると、ピン子は「一銭もない。使っちゃった。全てなくなったわね。やだ、どこいったの。そのお金」とあっけらかんと振り返って笑わせた。

つづけて「食べて、着て、宝石買って。おごってもらった人は西田（敏行）くんと神田（正輝）さんと舘ひろしさんしか、芸能人はいませんから。あとはみんな、おごったからね」と笑顔で振り返った。

さらに、ピン子は「裁判で訴えられて。借金があるって言われて、３億円とか、そのぐらい」と述懐した。ピン子は、５２歳のときに、１６歳の頃から所属していた芸能事務所からの独立を決意。社長に直談判したと話した。

「（事務所を）やめますって言ったら『やめるって、やめられないわよ』って言われたからね。『なんで？』『借金あるから』。なわけないでしょって」と話した。

ピン子は「貯金通帳、印鑑、実印、印鑑証明、全部預けて、１６歳だったから。人任せにしちゃってきたっていう。欲しいものを買ったときに、その請求書を払ってもらってたから。それを５０までやってたからね」と説明。「あたしたち、分かんないんですよ。そういうお金のことって。１６歳から来ちゃったから、何にも分かんないで来ちゃったから…」と話した。

ピン子が最もつらかったのは借金のことよりも、仲の良かった先輩の態度が急変したことだと述懐。

「めちゃ泣いた。号泣した。すんごい仲いい先輩に、ただ、さびしかったから電話したら。『うち、お金ないのよね』って。すっごいショックだったね。お金貸してくれって言われると思ったんじゃないのかな」と明かした。

ピン子は、約３億円もの借金を背負い、裁判の末に返済責任を認める形で事務所と和解したという。

つづけて、ピン子は「周りは『破産宣告した方がいい』とかっていう人もいるし。でも、泉ピン子が破産ってみっともないだろうって。今まで稼いできて。『３億を返してやらあ！』って言った。くじけないわよ。今に見てろ！よ」と決意。

「３年？２、３年じゃない？（３億円を）簡単に返せた。ピンチがチャンスなのよ。私はそういうときってガッツ出るのよね。恨んだって返ってこやしないんだから。私が撒いた種だからね。恨みもしない」と話していた。