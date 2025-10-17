°æ¾åºé³Ú¡¢¸µ¥«¥ì¡¦¥ª¥º¥ï¥ë¥ÉÈ«Ãæ¤È¤ÎÇË¶ÉÍýÍ³¤ò·ãÇò¡ÖÈà¤ÎÃæ¤Î»äÁü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°æ¾åºé³Ú¤¬¡¢¸µÎø¿Í¤Ç¤¢¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤ÎÈ«ÃæÍª¤È¤ÎÇË¶ÉÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°æ¾åºé³Ú¤¬¥ª¥º¥ï¥ë¥ÉÈ«Ãæ¤ÈÊÌ¤ì¤¿ÍýÍ³
¡¡10·î16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ú¤¨¡¢YouTuber¡¦Ê¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤ÎRIHO¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î°ðÅÄÈþµª¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¥²¥¹¥È¤Ë°æ¾åºé³Ú¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç°æ¾å¤Ï¡¢²áµî¤ÎÂ«ÇûÈà¤È¤Î¿É¤¤´Ø·¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¸å¡¢¡Ö¤³¤Î¸å¤Ë¤¢¤Î¿Í¡ÊÈ«Ãæ¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¡¢¸µÈà¤¬¡£¤Ê¤ó¤«¤³¤ó¤Ê¤Ë²º¤ä¤«¤Ê¿Í¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¡×¤È¡¢¥ª¥º¥ï¥ë¥ÉÈ«Ãæ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ú¤¨¤«¤é¡Ö·Ý¿ÍH¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢°ðÅÄ¤¬¡Ö¤¢¤ì¤ÏÍ¥¤·¤µ¤Î²ô¤À¡Á¡×¤ÈÈ«Ãæ¤Î¿ÍÊÁ¤òÀä»¿¡£°æ¾å¤â¡ÖÏ¢ÍíÉÑÅÙ¤È¤«¤âÁ´Á³¼è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¤À¤·¡¢»ä¤â¤½¤ì¤Ë´·¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ç¡¢²¿¤·¤Æ¤ë¤«¤â¤ª¸ß¤¤ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢º£Æü¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢Â«Çû¤Î¤Ê¤¤´Ë¤ä¤«¤Ê´Ø·¸À¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡RIHO¤«¤é¡Ö·ù¤Êµ²±¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸µÈà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡£¤Ê¤ó¤ÇÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢°æ¾å¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë·ö²Þ¤·¤Æ¤È¤«¡¢Âç·ù¤¤¤Ç¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£¤Ç¤â¡¢ÉáÄÌ¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¤¿¤Þ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¡Ø¤¢¡¼¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Î´Ø·¸¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¡¢¸½ºß¤âÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸À¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÌ¤ì¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä¤ÎÉÔËþ¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¡ÊÈ«Ãæ¤Ï¡Ë¥¹¥«¡¼¥Õ½¸¤á¤È¤«¤¬¹¥¤¤Ç¡¢·ë¹½¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥«¡¼¥Õ¤ò»ä¤ÎÊ¬¤âÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¥¹¥«¡¼¥Õ¤È¤«¤â¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¡¢ÉþÁõ¤Î¹¥¤ß¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤â¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢»ä¤Î¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¤È¹ç¤¤¤½¤¦¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ø¤³¤ìÃå¤Æ¤ß¤Æ¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢È«Ãæ¤¬°æ¾å¤ÎÉþÁõ¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë°Õ¸«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ø¤¢¡¢¤µ¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¤Ï¤³¤ì¤Ç¡ª¤³¤ì¤Ç¤³¤¦¤Ç¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ø¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤«¤Ï¡Ê°æ¾å¤¬Ãå¤ë¤Î¤Ï¡ËÁ´Á³¤Ê¤·¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Èà¤ÎÃæ¤Î»äÁü¤â¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢È«Ãæ¤¬»ý¤ÄÍýÁÛ¤Î°æ¾åÁü¤È¼ÂºÝ¤Î¼«Ê¬¤È¤Î´Ö¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö·ë¹½¡¢»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê»Å»ö¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Èà¤¬¡×¤È¡¢»Å»ö´Ñ¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤½¤³¤¬ÎÉ¤µ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢»ä¤Ï»Å»ö¤ÏÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿»þ¤Ï¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤ä¤ê¤¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¡¢¸þ¤³¤¦¤Ï¡Ø¼ñÌ£¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤«¤é¡¢»Å»ö¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¡ÊÊÌ¤ì¤¿¡Ë¡×¤È¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤¬¼¡Âè¤ËÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£