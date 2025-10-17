ヤクルトの「青木GM＆池山監督」は”亡霊人事”…宮本慎也氏就任はメディア出身幹部が”強硬反対”か

亡き球団オーナーと「大手メディア出身幹部」の影響

今シーズンまでチームを指揮した高津臣吾監督（56）の退任に伴い、池山隆寛２軍監督（59）が１軍監督へ昇格することが決まったヤクルト。

「９月１日に高津監督の今シーズン限りで退任報道が飛び出し、２日には小川淳司GM（68）の退任と同時に池山隆寛２軍監督の内部昇格案が一斉に報じられました。

リーグ優勝はおろか、クライマックスシリーズ進出の可能性が完全に消滅したため、来シーズンに向けて舵を一気に切った形です。ファンからは厳しい指導でチームを立て直してくれそうな宮本慎也氏（54）待望論が持ち上がりましたが、その願いは叶いませんでした」（球団OB）

また、今季にGM補佐としてチームを支えた青木宣親氏（43）が来季はGMに就任することも有力視されている。両氏の内部昇格人事の陣頭指揮を執ったのは林田哲哉代表取締役社長オーナー代行（70）だ。

ところがこの人事には、球団背広組トップであるはずの林田オーナー代行以外の意思が色濃く反映されているという。

「今年２月に心不全のため76歳で死去した衣笠剛元球団オーナー代行の存在がまだまだ大きいというのです。存在が偉大過ぎて林田オーナー代行自身が引きずってしまっています。とくに青木氏のGM就任に関しては、衣笠氏の意向が大きい」（同前）

衣笠氏は2023年までの12年間、ヤクルトの球団社長として辣腕を振るった。

「チームのリーグ優勝、日本一のバックアップだけでなく青木のメジャーリーグ移籍を後押ししたり、グラウンドを離れても人気マスコットだったつば九郎のFA移籍の話題を容認するなどアイデアマンとして知られています。

そのため、林田オーナー代行らは現状のチームを立て直すよりも、『衣笠さんならどうしていたか』を念頭に置いて人事を組んでしまっています。

衣笠氏は生前、青木宣親氏をいたく可愛がっており『彼はヤクルトの宝。将来はGMでも、監督でも彼の就きたい仕事をさせたい』と常々言っていた。そのため今回も監督後任人事より先に、まず青木氏の意向を聞き、フロント職を熱望したため小川GMを退任させてGMに横滑りさせることが決まった。青木氏が監督を望めばその職に就かせる準備もあったといいます」（球団関係者）

池山氏の内部昇格については、球団に深く関与している企業から出向している球団役員の意向が強く反映されているという。

「その役員は、期待されていた球団OBの宮本慎也氏就任案に対して『万が一、若手への指導がパワハラとして問題になったらコンプライアンス的に困る』と反対したんだそうです。しかし、役員の出向元はつい最近、重大なコンプライアンス違反事項が大きく取り沙汰されたメディア企業。職員たちは『自分の会社はどうなっているんだ！』とあきれかえっています。

また『亡霊人事に引っ張られ、青木宣親の天下時代がしばらく続く。指導者経験もないのにいきなり編成トップが本当に務まるのだろうか』という意見も。報道を見て早速、青木氏に売り込みをする球界関係者も出始めているようです」（同前）

こんな調子でヤクルトは再起を図れるのだろうか。