チーズガーデンから秋冬限定♡りんご香る「御用邸アップルチーズケーキ」登場

栃木県那須発の人気ブランド「チーズガーデン」から、秋冬限定スイーツが登場です。2025年10月29日（水）より「御用邸アップルチーズケーキ」、11月5日（水）より「御用邸アップルチーズクッキー」が発売されます。さらに、カフェ限定メニュー「季節の御用邸パフェ アップル」もお目見え。りんごの爽やかな香りとチーズのコクが織りなす、贅沢な季節の味わいをぜひ楽しんでみてください♪

チーズガーデン「御用邸アップルチーズケーキ」

角切りりんごの砂糖漬けを混ぜ込んだ生地に、数種類のチーズをブレンドしたベイクドチーズケーキ。りんごの甘みと酸味、チーズの濃厚な味わいが絶妙に調和し、しっとり食感が魅力です。

常温で持ち運びできるため、手土産やギフトにもぴったり♡

価格：1,780円（税込）

・販売期間：2025年10月29日（水）～12月中旬（予定）

・販売店舗：チーズガーデン全店／オンラインショップ

秋冬のご褒美アイス♡「セブンプレミアム クッキークリーム」2種が新登場！

濃厚なパルメザンチーズと数種類のスパイス、細かく刻んだりんごの砂糖漬けを合わせた、サクほろ食感のクッキー。甘酸っぱさと塩味、スパイスの香りが絶妙に溶け合う大人な味わいです。

コーヒーや紅茶はもちろん、ワインにも相性抜群。ギフトにも自分へのご褒美にもおすすめです♪

2枚入 価格：340円（税込）／8枚入 価格：1,360円（税込）

販売期間：2025年11月5日（水）～12月中旬（予定）

販売店舗：チーズガーデン全店／オンラインショップ

カフェ限定「季節の御用邸パフェ アップル」

価格：850円（税込）

山形県産ふじりんごゼリーにチーズケーキソフトを重ね、『御用邸アップルチーズケーキ』や『アップルチーズクッキー』をトッピング。

りんご果肉入りのアップルシナモンソースとチーズ香るシューラスクが贅沢なアクセントに。爽やかで濃厚、秋冬にぴったりの季節限定パフェです。

販売期間：2025年11月5日（水）～12月上旬（予定）

販売店舗：那須本店／東京ソラマチ店／北千住マルイ店／ジ アウトレット湘南平塚店／三井アウトレットパーク岡崎店など全国主要店舗

りんごとチーズが奏でる、秋冬のご褒美スイーツ♡

この季節にしか味わえない「御用邸アップル」シリーズは、りんごの果実感とチーズのコクが絶妙に重なる贅沢な味わい。

大切な人へのギフトにはもちろん、自分へのご褒美にもぴったりです。チーズガーデンのスイーツで、心温まるひとときを過ごしてみませんか？