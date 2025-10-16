“マック×ストリートファイター”初コラボ、ストIIゲーム映像使用のCMも
マクドナルドは10月22日から、人気の対戦格闘ゲーム「ストリートファイター」シリーズと初のコラボキャンペーン「ストリートバーガーズ」を実施。「ストリートファイターII」の懐かしいゲーム映像使用の新CMを10月21日から放映する。
「ストリートバーガーズ」は、マクドナルドの大人気バーガー「てりやきマックバーガー」「チキンフィレオ」「ダブルチーズバーガー」と、1987年の登場から38周年を迎えた「ストリートファイター」シリーズによる初のコラボで、ゲーム内に登場するキャラクターをイメージしてアレンジした、期間限定メニュー。
新商品「焦がしにんにくマヨたまごてりやき」（単品470円〜）は道着を着用したメインキャラクターのリュウをイメージし、てりやきマックバーガーに、ローストガーリックとたまり醤油のうま味が特長の焦がしにんにくマヨと、ぷるぷるのたまごを合わせた。
新商品「油淋鶏マヨチキン」（単品470円〜）はカンフー技を操る春麗（チュン・リー）をイメージし、甘めのマヨソースと、醤油やごま油、生姜の味わいでさっぱりとしながらもコクのある油淋鶏フィリングがチキンのおいしさをひきたてる一品だ。
また、昨年も好評だった「トリチ」（単品590円〜）は、金髪がトレードマークのケンをイメージして再登場。100％ビーフパティが3枚も入ったトリプルビーフパティに、チェダーチーズを3枚サンドした、ボリューム抜群の一品となっている。
さらに、朝からダブチを味わえる朝マック「ダブチソーセージマフィン」や、コンソメのうま味で食べ進めたくなる味わいの新商品「シャカシャカポテト やみつきコンソメ味」、りんごの果汁を使用した炭酸エナジードリンクの新商品「マックフィズ みなぎるエナジー」「マックフロート みなぎるエナジー」も登場。バーガー／マフィンではストリートファイターコラボパッケージで提供、さらにマックフィズ／マックフロートではコラボカップも数量限定で用意している。
