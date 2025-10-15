テレビドラマ“ビューティフルライフ”の「キムタクの愛車」が今も新車で手に入る!? ヤマハが北米で「TW200」の2026年モデルを発表 変わらぬシルエットで健在

今なお行き続ける人気モデル

ヤマハは、北米市場において「TW200」の2026年モデルを発表しました。

日本においては2008年に生産終了となった同モデルは、オンロードとオフロードの双方で快適な走行を楽しめるデュアルパーパスモデルとして知られています。北米では、いまだ現役モデルとして販売されています。

ヤマハが北米で販売する「TW200」2026年モデル

【画像】超懐かしい！ ヤマハが北米で販売する「TW200」2026年モデル（30枚以上）

TW200は、カスタムクルマのベースとしても高い人気を誇ります。その人気が確立されるきっかけは、2000年に放送されたテレビドラマ「Beautiful Life 〜ふたりでいた日々〜」でした。

平均視聴率32.3%、最高視聴率41.3%を記録したこの大ヒット作で、主演の木村拓哉さんが愛車として使用したことから、一躍注目を集める存在となりました。

このモデルの大きな特徴は、フロントに130／80-18、リアに180／80-14という太いタイヤを装着している点です。

低いシート高とコンパクトなシャーシも相まって、非常に扱いやすい一台に仕上がっています。

エンジンは、振動低減に寄与するカウンターバランサーを内蔵した排気量196ccの空冷4ストロークエンジンです。

足回りには、フロントに33mmのテレスコピックフロントフォークとディスクブレーキ、リアには軽量なボックスセクションスイングアームと5.9インチストロークのシングルリアショックが備わっています。

また、ライダーの動きやすさと快適性を最適化するため、座面が長いモトクロススタイルのシートを採用。

耐久性に優れたワイドなフロントフェンダーが水や泥、埃からライダーを保護し、広々としたシートとパッセンジャー用フットペグによって二人乗りにも対応します。

なお、2026年モデルでは、ボディカラーにギャラントグレーが採用され、現地価格は4999ドル（日本円で約76万円）となっています。