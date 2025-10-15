この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

記者VTuberブンヤ新太がYouTubeで「【高市早苗】ついに公明党が連立離脱！麻生太郎の暗躍で自民党政権の維持も不透明に！首班指名選挙では玉木雄一郎が総理大臣に？【政治・国会】」と題した動画を公開。自民党と公明党の連立政権が解消されるに至った経緯と、それに伴う政局の混乱について解説した。



動画ではまず、自民党の高市早苗総裁と公明党の斉藤鉄夫代表らによる党首会談で連立継続の協議が決裂し、公明党が連立離脱の意向を表明したことが報じられた。ブンヤ新太氏によると、公明党の斉藤代表は離脱の理由として、自民党の「政治とカネ」の問題が引き起こした政治不信を挙げている。公明党側は企業団体献金の規制強化や裏金問題の全容解明を求めたが、自民党からの「これから検討する」という不十分な回答を受け、「自公連立は白紙とする」と決断したという。これにより、首班指名選挙では高市総裁ではなく、自党の斉藤代表に投票する方針が示された。



一方、自民党の高市総裁は会談後、異なる見解を示した。高市総裁によれば、会談の議題はもともと「地方の声を聞いた結果を伝えること」であったが、公明党側がその場で政治資金規正法改正案への賛否を迫ったとされる。高市総裁が「私だけでは決められない」と伝えたところ、一方的に連立離脱を伝えられたと説明しており、両党間の認識に大きな隔たりがあることが浮き彫りとなった。



この連立離脱は、首班指名選挙の行方に直結する。公明党が持つ24議席がなくなることで、自民党単独では過半数（233議席）に届かなくなる。野党側が立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、そして公明党まで含めて結束すれば、過半数を上回る勢力となり、政権交代の可能性も浮上する。動画では、野党が一致して国民民主党の玉木雄一郎代表を首班指名するシナリオも考えられると指摘し、政局が一気に流動化する可能性を伝えた。