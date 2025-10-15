ÂçÊ¿¾ÍÀ¸¡õSHIZUKU¡¢¡ÈÆ±»þÈ¯É½¡É¤Î³èÆ°µÙ»ß¡¡ÃÎ¤é¤»¤ËSNSÁûÁ³¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ó¡×¡Ö¿´ÇÛ¤À¤è¡×
¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¤ÎÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤È¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¤ÎSHIZUKU¤Î³èÆ°µÙ»ß¤¬15Æü¡¢Æ±»þÈ¯É½¤µ¤ì¡¢SNS¾å¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÊ¿¾ÍÀ¸¡õSHIZUKU¤â¡ÄÆ±¤¸Á¥¤Ë¾è¤ëJO1¡õME¡§I
¡¡ÂçÊ¿¤ÏLAPONE ENTERTAINMENT¡¢SHIZUKU¤ÏLAPONE GIRLS¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¼ç¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÊÀ¼Ò¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ß¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯É½¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ê2¿Í¤¬Æ±»þ¤Ë³èÆ°µÙ»ß¤À¤Ê¤ó¤Æ¥á¥ó¥¿¥ë¤ä¤é¤ì¤ë¡Ä¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ó¤¾¡×¡Ö³èÆ°µÙ»ß¤Ã¤Æ¤É¤æ¤³¤È¡©¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°Û¾ï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¿´ÇÛ¤À¤è¡×¤È¤¤¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡JO1¤Ï¡¢»ëÄ°¼ÔÅêÉ¼¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·è¤á¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 JAPAN¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿11¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡£2020Ç¯3·î4Æü¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖPROTOSTAR¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£22Ç¯12·î31Æü¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¡£25Ç¯4·î¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥É¡¼¥àÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ÂçÊ¿¤Ï¡¢2000Ç¯4·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡£
¡¡ME:I¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥ºÈÇ¡ØPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡Ù¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿11¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£2024Ç¯3·î¤Ë¡ÖClick¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£SHIZUKU¡ÊÈÓÅÄÛÙ·î¡Ë¤Ï2004Ç¯12·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£
