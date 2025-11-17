スポニチスポニチアネックス

JO1、中国でのイベント中止を発表「不可抗力の影響により」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • JO1が17日、中国で28日に開催予定だったイベントの中止を発表した
  • 中国のソーシャルメディアを通じて、「不可抗力の影響により」と説明
  • 同イベントには、佐藤景瑚、金城碧海、木全翔也の3人が出演予定だった
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 落語家 三遊亭圓輔さん死去93歳
  2. 2. 木村拓哉 事務所に残り続ける訳
  3. 3. NHK受信料 支払い督促件数10倍に
  4. 4. アンパンマンショー 男性2人喧嘩
  5. 5. 認知症悪化 母の顔つきおかしい
  6. 6. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
  7. 7. 日本損失額の試算 1.7兆円に修正
  8. 8. 廃墟に1億円 少年20人超が関与か
  9. 9. インフルの男児転落 母は外出中
  10. 10. 白井一行氏が「最優秀審判員賞」
  1. 11. イオン能代店にクマ侵入、吹き矢で麻酔かけ駆除…鹿角市ではクマに襲われたとみられる女性死亡
  2. 12. トイレ便座「ゴム」63個なくなる
  3. 13. 高市氏の発言「台湾も迷惑だと」
  4. 14. 大正製薬「ヴイックス」とちいかわがコラボ。コラボケース付属セット全6種が12月4日発売
  5. 15. 横浜駅東口の「マルイ」閉店へ
  6. 16. 九州初 全長約11mのアヒル登場
  7. 17. 鬼滅の刃 全世界興収1000億円に
  8. 18. 映画出演者が20歳未満飲酒 声明
  9. 19. 赤坂刺傷 被害女性の腎臓摘出へ?
  10. 20. CMのセンスない? 資生堂が大赤字
  1. 1. NHK受信料 支払い督促件数10倍に
  2. 2. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
  3. 3. 廃墟に1億円 少年20人超が関与か
  4. 4. インフルの男児転落 母は外出中
  5. 5. イオン能代店にクマ侵入、吹き矢で麻酔かけ駆除…鹿角市ではクマに襲われたとみられる女性死亡
  6. 6. トイレ便座「ゴム」63個なくなる
  7. 7. 九州初 全長約11mのアヒル登場
  8. 8. 赤坂刺傷 被害女性の腎臓摘出へ?
  9. 9. CMのセンスない? 資生堂が大赤字
  10. 10. 「愛が足りない」紀子さま苛烈か
  1. 11. 冷却シートを貼った男児が転落か
  2. 12. 線路に「アパートから人が転落」
  3. 13. クマ撃退 生死を分けた大外刈り
  4. 14. 共同通信社の世論調査「不適切」
  5. 15. 人気飲食店と丸亀製麺がコラボへ
  6. 16. 首相は踏み越えてしまったと指摘
  7. 17. さぬき市でも養殖カキが大量死
  8. 18. 牟田泰子さん死去　あさま山荘事件で唯一人質
  9. 19. 登山道から滑落か 76歳女性死亡
  10. 20. 女子に3回わいせつ? 薬剤師逮捕
  1. 1. 認知症悪化 母の顔つきおかしい
  2. 2. 高市氏の発言「台湾も迷惑だと」
  3. 3. 外務省の担当局長 17日中国訪問
  4. 4. 立花氏 生活費困窮でアルバイト?
  5. 5. 下関市長 中国出張を急きょ中止
  6. 6. ポケパーク開業 注意事項を発表
  7. 7. 引き継ぎミス がん治療2年遅れる
  8. 8. 家族の車で情事 浮気現場に衝撃
  9. 9. 松本剛明氏「車椅子でげっそり」
  10. 10. トイレで女児に性的行為→殺害
  1. 11. Suica ペンギン卒業に撤回署名
  2. 12. 現場責任者 涙ながらの謝罪行脚
  3. 13. NHK党の斉藤参院議員、団体離脱を発表
  4. 14. バーレスク東京姉妹店の動画物議
  5. 15. 「性欲は邪魔」21歳で去勢手術
  6. 16. 「シートを倒すな」男性が激怒
  7. 17. 田端信太郎氏「裁判を受けることは国民の権利」侮辱罪での在宅起訴に徹底抗戦
  8. 18. 自民、PBの黒字化目標柔軟に　立民「財政規律で問題」
  9. 19. 安心して付き合える人の見極め方
  10. 20. 中国大激怒も 岡田議員が標的に?
  1. 1. 日本損失額の試算 1.7兆円に修正
  2. 2. 日本の映画2本が公開延期に 中国
  3. 3. BTSジンにキスか 邦人を在宅起訴
  4. 4. バングラデシュ前首相に死刑判決
  5. 5. 中国大手 日本旅行の販売を停止
  6. 6. 韓国 竹島の歴史認識で懸念表明
  7. 7. 親日の中国人「自粛」に困惑の声
  8. 8. 中国在留邦人に安全注意喚起
  9. 9. 日本行きキャンセル 無料で対応
  10. 10. サウジでバス事故 45人が死亡
  1. 11. エプスタイン疑惑の資料公開追認
  2. 12. 台湾政府 有事の際の行動を手引
  3. 13. 中国人「日本のホテルで誤解され罰金取られそうに」、ネット「素養高すぎて罰金」「同情の余地なし」
  4. 14. バック転練習の韓8歳 下半身麻痺
  5. 15. だまされポルノ撮影 複数社訴え
  6. 16. 冬の夜空に「光柱」出現 中国
  7. 17. 歴史的干ばつ イランで人工降雨
  8. 18. 失敗で即処刑 脱北者明かす脱出
  9. 19. ammaazzzeeeingggggg 英の愛憎劇
  10. 20. 日本への渡航自粛 中国の反応は
  1. 1. 横浜駅東口の「マルイ」閉店へ
  2. 2. 老舗そば店「みすゞ庵」閉店へ
  3. 3. 訪日中国人が減少ならGDP下振れ?
  4. 4. 「リベンジ退職」法的リスクは?
  5. 5. パナHD 住宅設備事業を売却へ
  6. 6. バーガーキング日本事業を買収へ
  7. 7. インバウンド関連株が軒並み下落
  8. 8. 缶詰3個で一週間 年金夫婦の告白
  9. 9. うなぎチェーン本部に苦情殺到か
  10. 10. ビックカメラ3店 改装しオープン
  1. 11. 安住氏が「陳腐な話」SNSで炎上
  2. 12. 万博のキャッシュレス 遺産に
  3. 13. マルイシティ横浜 閉店セールへ
  4. 14. 草津温泉で熱発電導入へ 群馬県
  5. 15. ドラム式と縦型 何が違うのか
  6. 16. 心に余裕がある人の考え方TOP1
  7. 17. 【家族にやさしい加湿器「Carepod」】楽天で11月8日～10日限定のクーポンキャンペーン開催
  8. 18. 「カービィ」フェス 第2弾開催へ
  9. 19. 子供をトップエリートサラリーマン（総合商社、戦略コンサル、外資IT、外資投資銀行）にするための逆算子育て戦略…どこまで学歴・英語力を身に着けさせれば正解なのか
  10. 20. 生成ＡＩの信頼性、ＡＩで評価し結果公表…総務省が基盤システム開発方針
  1. 1. レジ専用椅子 楽になった部位2つ
  2. 2. Amazon Black Fridayの攻略法
  3. 3. 8.8インチの「Xiaomi Pad Mini」が過去最安、構成抜群だから見て
  4. 4. GIGAZINE春のプレゼント大放出企画「アンケートに答えて全部持っていってください！」
  5. 5. Black Friday 去年の売れ筋は?
  6. 6. おにぎり協会×料理家・尾田衣子、農林水産省「ニッポンフードシフト」連携企画
  7. 7. 「ニュースイッチ」新編集長就任のお知らせ
  8. 8. 夜はまるで宇宙基地！「大竹コンビナートの工場夜景」を鑑賞【広島ツアー2023年夏】
  9. 9. 「ガンプラ」が動くサービス登場
  10. 10. 脅威のバッテリー持ち130時間！ House of Marleyの新作ヘッドホン
  1. 11. AIが人間の行動を観察するだけで同じ行動を模倣する技術をNVIDIAが公開
  2. 12. NTTドコモ、料金プラン「irumo」の3〜9GBプランにて月間高速データ通信容量を1GB追加するギガ増量キャンペーンを3月1〜31日に実施
  3. 13. 「LINE」iPhone向けの一部不具合
  4. 14. 「VMware Fusion 4.1」、LeopardとSnow Leopardの仮想化が可能に
  5. 15. こりゃ便利！フル充電時に自動で充電をストップしてくれる過充電防止機能付きmicroUSBケーブル
  6. 16. HDRプレビュー表示にも対応したペガシス「TMPGEnc Video Mastering Works 7」を試す＊追記しました
  7. 17. スマホのLINEから印刷　セブン-イレブンのネットプリントが簡単
  8. 18. 進化した親指カメラ「Insta360 GO 2」レビュー　使いやすさと楽しさがアップ
  9. 19. ついにGitHubのコードで学習したAI「GitHub Copilot」が集団訴訟に直面
  10. 20. 人気のAnker製品が最大29%オフに
  1. 1. 白井一行氏が「最優秀審判員賞」
  2. 2. クラシコレジェンズ 中止が決定
  3. 3. 大相撲で過度な声援「出禁で」
  4. 4. 「韓国国旗に酷似」指摘で刷新
  5. 5. トッテナム 久保建英の獲得報道
  6. 6. 松井氏の「師匠」大谷翔平に警鐘
  7. 7. 真美子さん ファッションの変遷
  8. 8. U-22韓国代表に「歴史的屈辱」
  9. 9. 大谷夫妻の「阿吽の呼吸」に反響
  10. 10. 山本由伸の愛犬 友達はデコピン
  1. 11. 大谷WBC出場 監督発言で不透明に
  2. 12. 日曜朝に悲報飛び込みファン衝撃
  3. 13. 白髪をおしゃれにカバーする髪型
  4. 14. 大谷翔平 泥沼裁判は長期化か
  5. 15. 韓国 禁断2度目リプレー検証要求
  6. 16. 大谷最新ニュース 3700件の反響
  7. 17. 小川航基 試合後「2ゴール以上」
  8. 18. 池本“決定打欠き”エドワーズに惜敗
  9. 19. 中日・細川成也 3800万円アップ
  10. 20. マイル王2頭が激突 史上9頭目
  1. 1. 落語家 三遊亭圓輔さん死去93歳
  2. 2. 木村拓哉 事務所に残り続ける訳
  3. 3. 大正製薬「ヴイックス」とちいかわがコラボ。コラボケース付属セット全6種が12月4日発売
  4. 4. 鬼滅の刃 全世界興収1000億円に
  5. 5. 映画出演者が20歳未満飲酒 声明
  6. 6. フジ不祥事の裏で新事実が判明か
  7. 7. ギャル曽根「顔の異変」真相告白
  8. 8. 木梨の家族「全員アーティスト」
  9. 9. セクハラ認定 市長の態度に呆れ
  10. 10. 山口達也氏「顔がTOKIOの頃に」
  1. 11. 三山、羽賀研二と同じ「自爆」か
  2. 12. 「暗殺教室」新作の追加キャスト
  3. 13. 腕やばくない? 平野紫耀に驚愕
  4. 14. やつれてない? 橋本環奈に心配
  5. 15. ヘソ見え 紅白出場歌手にSNS騒然
  6. 16. 松本人志 相方との合流説が浮上
  7. 17. 「木村拓哉ハマり役」圧倒的1位
  8. 18. ムロに動揺「散らかしてますね」
  9. 19. 中傷尽きず 事務所が相次ぎ声明
  10. 20. 「科捜研の女」TVシリーズ終了か
  1. 1. ノースフェイスの復刻がお得
  2. 2. 家事に育児 モラ夫SNSで炎上
  3. 3. 40・50代にお薦め? GUパンツ紹介
  4. 4. バオ バオ イッセイ ミヤケの新作バッグ「LUCENT BLOCK」発売、4店舗限定の展開
  5. 5. 40・50代の旬なレイヤーボブ
  6. 6. 肩ひじ張らず 薄軽アウター
  7. 7. サークルの同期と付きあい始めた主人公♡ 飲み会で女ともだちがマウントをとってきてイラッ！
  8. 8. かわいい ダイソーの布団収納袋
  9. 9. 現実は容赦なし！不倫相手の妻に訴えられた女性たちが語る「後悔と代償」
  10. 10. 子は発達障害「母親失格では」
  1. 11. 性感帯を刺激しながら疲労回復もかなうマッサージで、彼を労わる！
  2. 12. ぽってり唇が最重要項目！セクシーメイクはオーバーリップで作る?
  3. 13. 冬服の肌見せってエロ可愛♡美脚モデルがZARAで買ったモノ公開！
  4. 14. 元美容部員が教える！ツヤ肌・マット肌の仕上がり別「ベースメイクマニュアル」
  5. 15. SNSで人気 デニムの上手な人
  6. 16. 私の彼氏のことが好きなの...？女友だちのまさかの行動にイライラがとまらない！
  7. 17. 本命を逃してるかも？男性に「脈なし」と勘違いされる“そっけな態度”
  8. 18. 今年トレンドは『赤』なんです！【ユニクロ】コーデのポイントに♡「ファッション小物」
  9. 19. かわいさだだ漏れ！愛されヘア「エアリーボブ」の人気のワケ…♡
  10. 20. 【2020年秋発売！】リンメルから人気アイテムの新色&限定色が続々登場！大人ガーリーな全アイテムをご紹介 - RIMMEL

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

キャンセル
ライブドアブログ埋め込みコードを取得