¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯19°Ì¡Ë¤Ï14Æü¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡ÊÆ±6°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Á°È¾2¼ºÅÀ¤ÈÎôÀª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë°ìµó3ÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¡£AÂåÉ½¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±Ñ¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ²ñ¼Ò¤Ï¡¢¶âÀ±¤ò¤¢¤²¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î¶Ã¤¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆâÍÆ¤Ç¤â¸ß³Ñ°Ê¾å¤ËÀï¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤Ë2¼ºÅÀ¤·¤Æ¸åÈ¾¤ËÎ×¤ó¤ÀÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾7Ê¬¡¢Áê¼êDF¤Î¥ß¥¹¤òÆÍ¤ÆîÌî¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢Æ±17Ê¬¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î°ËÅì¤Î¥¯¥í¥¹¤òÃæÂ¼¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾26Ê¬¡¢°ËÅì¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¾åÅÄ¤Î¥Ø¥Ã¥É¤¬·è¤Þ¤ê¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£½ªÈ×¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÈ¿·â¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤ÎÄÌ»»ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï0¾¡2Ê¬¤±11ÇÔ¡£AÂåÉ½¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢±Ñ¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ²ñ¼Ò¡ÖOpta¡×¤ÎÆüËÜÈÇ¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌçX¤Ï¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë´üÂÔÃÍ¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î4ÇÜ°Ê¾å¡£¸åÈ¾»þ´ÖÂÓ¸ÂÄê¤À¤È9ÇÜ°Ê¾å¡£°µÅÝ¡×¤È¶Ã¤¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÎÀ®¸ù³ÎÎ¨¤òÉ½¤¹¥´¡¼¥ë´üÂÔÃÍ¤ÏÆüËÜ¤Î2.49¤ËÂÐ¤·¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï0.61¡£¸åÈ¾¤À¤±¤Ç¸«¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î1.6¤ËÂÐ¤·¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï0.17¤È°µÅÝÅª¤Êº¹¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£Â¾¤Î»ØÉ¸¤â¥Ü¡¼¥ë»ÙÇÛÎ¨¤³¤½¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÎô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¥å¡¼¥È¿ô15¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï8¡Ë¡¢ÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¿ô6¡ÊÆ±4¡Ë¤È¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿¤Î5ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¤òÎ¿²ï¡£¿ÆÁ±»î¹ç¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÆ²¡¹¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤Î¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë