¡¡½÷Í¥¤Î¿åÌî¿¿µª¤¬£±£´ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¡Ê²ÐÍË¡¦¸á¸å£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÆÈÆÃ²á¤®¤ëÀáÌó½Ñ¤òÌÀ¤«¤¹°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖÀáÌó¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤¿ÍÌ¾¿Í£Ó£Ð¡×¡£
¡¡·ðÌó²ÈÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð±é¤Î¿åÌî¤Ï¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ï»È¤ï¤º¤Ë¥Ü¥íÉÛ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò»È¤ï¤º¤Ë¤¤ì¤¤¤ËÀö¤Ã¤¿¥Ü¥í¤¤ÉÛ¤Ç¤Õ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç£Í£Ã¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ë¡Ö²È·×¤ÏÇ¯´Ö¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡ÊÀáÌó¡Ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÇ¯´Ö¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤À¤í¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ò¥â¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¼«Âð¤«¤é»ý»²¤·¤¿»æÂÞ¤Î»ý¤Á¼ê¤Î¥Ò¥â¤ò¼è¤ê³°¤·¤¿¥Ò¥â¤Ê¤É¤òÂ¿¿ôÈäÏª¡£¡Ö¤³¤ì¤Ç»ñ¸»¥´¥ß¤ÎÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤òÇû¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡×¤È»È¤¤Æ»¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ë¡Ö¥±¥Á¤¯¤µ¤Ã¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Æü¡¹¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÏµå¤Ë¹×¸¥¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ÀáÌó¤ÏÃÏµå¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¿åÌî¡£
¡¡¡Ö¸å¤Ï¿å¡£²»¤ÎÀª¤¤¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤¿å¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢²»¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¤³¤ì¤Ï½Ð¤·²á¤®¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ö¥ï¥Ã¤È¡ÊÈâ¤ò¡Ë³«¤±¤Æ¡¢¥¦¥Á¤ÎÂ©»Ò¤Ë¡Ø¤½¤ó¤Ê²¼ÉÊ¤Ê¿å¤Î»È¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤Ê¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡ÊÅÜ¤ë¡Ë¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤À¸¤¤Æ¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¿å¤Ç½½Ê¬¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ²¡¹¡¢¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£