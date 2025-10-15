ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¡¢¸÷¤¬µÖ±Ø¤«¤é£´¥¥í±ä¿¤·£³±Ø¿·Àß¤Ø¡ÄÁí»ö¶ÈÈñ£±£¶£°£°²¯±ß
¡¡ÅìµþÅÔ¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤ÈÎýÇÏ¶è¤ò·ë¤ÖÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´Âç¹¾¸ÍÀþ¡ÊÁ´Ä¹£´£°¡¦£·¥¥í¡¢£³£¸±Ø¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸÷¤¬µÖ±Ø¤«¤éËÌÀ¾¤Ë£´¥¥í±ä¿¤·¡¢Æ±¶èÆâ¤Ë£³±Ø¤ò¿·Àß¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£´£°Ç¯º¢¤Î³«¶È¤òÁÛÄê¤·¤¿Áí»ö¶ÈÈñ¤ÏÌó£±£¶£°£°²¯±ß¤È¸«¹þ¤à¡£¶á¤¯»ö¶È²½¤Ë¸þ¤±¤¿»î»»¤Î·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¡¢¹ñ¤ä¶è¤È¤Î¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡¸÷¤¬µÖ±Ø¤«¤éÀè¤ÎÆ±¶èËÌÀ¾Éô¤Ï½»Âð³¹¤¬¹¤¬¤ë°ìÊý¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤Þ¤Ç£±¥¥í°Ê¾åÎ¥¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤âÂ¿¤¤¡£Ä¹¤é¤¯¡ÖÅ´Æ»¶õÇòÃÏ°è¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¶è¤ÏÅÔ¤ä¹ñ¤Ë±ä¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¡££±£¶Ç¯¤Ë¤Ï¹ñÅÚ¸òÄÌÁê¤Î»ðÌäµ¡´Ø¡Ö¸òÄÌÀ¯ºö¿³µÄ²ñ¡×¤¬±ä¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÏ°è¤ÎÀ®Ä¹¤Ë±þ¤¸¤¿Å´Æ»ÌÖ¤Î½¼¼Â¤Ë»ñ¤¹¤ë¡×¤ÈÇ§Äê¡£ÅÔ¤Ï£²£³Ç¯¡¢±ä¿¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎºÎ»»À¤Î¸¡¾Ú¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¸¡¾Ú¤Ç¤Ï¡¢ÅÔÆ»¡ÊÌ¤³«ÄÌ¤ò´Þ¤à¡Ë¤ÎÃÏ²¼¤òÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ë±ä¿¤µ¤»¡¢¡ÖÅÚ»ÙÅÄ¡×¡ÖÂçÀôÄ®¡×¡ÖÂçÀô³Ø±àÄ®¡×¤Î³ÆÃÏ¶è¤Ë°ì¤Ä¤º¤Ä±Ø¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤ÈÁÛÄê¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áí»ö¶ÈÈñ¤ÏÌó£±£¶£°£°²¯±ß¤Ë¾å¤ë°ìÊý¡¢¿·±ØÁ°¤ÎºÆ³«È¯¤Ê¤É¶è¤Ë¤è¤ëÎ¹µÒ¼ûÍ×¤ÎÁÏ½Ð¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Âç¹¾¸ÍÀþÍøÍÑ¼Ô¤Ï£±Æü£¶Ëü¿ÍÁý¤¨¡¢³«¶È¤«¤é£´£°Ç¯°ÊÆâ¤ËÎßÀÑÂ»±×¤¬¹õ»ú²½¤¹¤ë¤È¤Î»î»»¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¡£¸ø¶¦»ö¶È¤ÎÂÅÅöÀ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡ÖÈñÍÑÊØ±×Èæ¡×¤Ï»ö¶È²½¤ÎÌÜ°Â¤Î£±¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡»ö¶ÈÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÔ¤Ï¡¢¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤¬·úÀßÈñ¤Ê¤É¤ò°ìÉôÃ´¤¦¡ÖÃÏ²¼¹âÂ®Å´Æ»À°È÷»ö¶ÈÈñÊä½õ¡×¤Î³èÍÑ¤ò¸«¹þ¤à¡£¶è¤Ï»ö¶È²½¤ËÈ÷¤¨¤ÆÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¿´ð¶â¤òÀÑ¤ßÁý¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë£²£°£°²¯±ßÄøÅÙ¤òÉéÃ´¤¹¤ëÊý¿Ë¡£ÅÔ¤ä¶è¤Ïº£¸å¡¢ºÎ»»À¤Î²þÁ±¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê·×²è°Æ¤ÎºîÀ®¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¡£