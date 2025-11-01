あべちゃんのシンボルマーク「タレ壺」。この中にあべちゃんの味と歴史が深く深く詰め込まれています ●おいしいローカル部が教える老舗の名店。今回は麻布十番にあるやきとんの名店『あべちゃん』が愛され続けるワケを探りました。 やきとんの名店『あべちゃん』は麻布十番駅から徒歩2分。ファサードに創業昭和8年と記されているように2025年時点で92年目の老舗。「セレブな街の庶民派酒場」として街の変化