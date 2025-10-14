¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡ÙÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµÂè3ÃÆ¤Ë¥¢¥¡õÅ·»È¤Î°Ëâ¡¡¥Û¥ë¥â¥ó¤Î³Ú¶ÊÎ®¤ì¤ëPV¤â
¡¡·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤ÎÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂè3ÃÆ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¡Ö¿ÏÅÏ¤ê2²¯¥»¥ó¥Á¡ÊÁ´ÂÎ¿äÄê70¡ó²ò¶Øedit¡Ë¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸ø³«¸åPV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¼ã¼Ô¤Î´Ö¤Ç¹¤¬¤ë¡Ö¼«Ç§¥ì¥¼¡×¥ßー¥à¡¡¼«Ê¬¼«¿È¤ò½Å¤Í¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à
¡¡Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô3,100ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢¸½ºß¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡Ù¡£2022Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥¸¥ªMAPPAÀ©ºî¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Þ¤Ç200¥«¹ñ°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤â¸ü¤¯¡¢TV¥¢¥Ë¥á¤ÎºÇ½ª²ó¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊª¸ì¡¢¡Ö¥¨¥Ô¥½ー¥É¡È¥ì¥¼ÊÓ¡É¡×¤¬±Ç²è²½¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ç¥ó¥¸¤¬¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¾¯½÷¡¦¥ì¥¼¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê±¿Ì¿¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤àÊª¸ì¤¬¡¢¼ÀÁö´¶°î¤ì¤ë¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£9·î19Æü¤Î¸ø³«¤«¤é24Æü´Ö¤Ç¡¢´ÑµÒÆ°°÷¤Ï355Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï54²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î12Æü¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÊÆÅì³¤´ßºÇÂç¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥³¥ß¥³¥ó¤Ë¡¢MAPPA¤¬½é½ÐÅ¸¡£·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Í¥ëÆâ¤Ç¡¢¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÁÞÆþ²Î¡Ö¿ÏÅÏ¤ê2²¯¥»¥ó¥Á¡ÊÁ´ÂÎ¿äÄê70¡ó²ò¶Øedit¡Ë¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸ø³«¸åPV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥ì¥¼¤¬¥Ü¥à¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë»Ñ¡¢¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¤¬¥µ¥á¤ÎËâ¿Í¡¦¥Óー¥à¤ÎÇØÃæ¤Ë¸Ù¤êË½¤ì²ó¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÁáÀî¥¢¥¤äÅ·»È¤Î°Ëâ¤ÎÉ½¾ð¡¢ÌîÌÐ¤äÉûÂâÄ¹¤¬ÀïÆ®¤Ë²Ã¤ï¤ë¶»¥·ー¥ó¤Ê¤É¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂè3ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢ÁáÀî¥¢¥¤ÈÅ·»È¤Î°Ëâ¤¬¡¢À©Éþ»Ñ¤Ç¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤ò³Ú¤·¤àÊü²Ý¸å¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¸¶ºî¼Ô¤ÎÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥ÉÁ¤²¼¤í¤·¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë