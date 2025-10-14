¤Ê¤¼º£¡© ¤ª¸Ô¤ËÎ±¤á¶ñ¤¬¤¢¤ë¡ÖÀÎ¤Î¥Ï¥¤¥ì¥°¿åÃå¤ß¤¿¤¤¤Ê²¼Ãå¡×Î®¹Ô¤Î¥ï¥±¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¥í¥ó¥Ñ¡¼¥¹¤Ë¤â»÷¤Æ¤ë
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡õ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î³ÑÍ¤±§»Ò¡Ê¤¹¤ß¤æ¤¦¤³¡Ë¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï»þ¤È¤·¤Æ¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬Î®¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÆü¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤¬¥Ö¡¼¥à¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ê¥¼¡¢¤½¤ì¤¬¡©¡×¤È¡¢ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤½¤¦¡Ä¡Äº£Ç¯¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¸Ô¤ËÎ±¤á¶ñ¤¬¤¢¤ëÄ¶¥Ï¥¤¥ì¥°¤Î¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¡×¡£°ìÉô¤Î¤ª¤·¤ã¤ì½÷»Ò¤Î´Ö¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¡¢µ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢º£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤¬¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡GU¤«¤é¤âÅÐ¾ì¡ª ¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤ÏÂç¿Í¤Î´Ö¤Ç¤âÎ®¹Ô¤ê¤½¤¦
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤é¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä©ÀïÅª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿»Æ©¤·¤¤é¤º¤Ë¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢º£Ç¯¤Ï¤Ä¤¤¤ËGU¤«¤é¤â¥Ï¥¤¥ì¥°¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¤Ç¤¹¤¬¡¢GU¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¥È¥ì¥ó¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÉ¬¤º¤½¤Î¸å¥¸¥ï¥¸¥ï¤È»ÔÌ±¸¢¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤âÎ®¹ÔÅö½é¤Ï°ìÉô¤Î¼ã¤¤½÷À¤Ë¤·¤«»Ù»ý¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸å¡¹Âç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¤³¤ÎÄ¶¥Ï¥¤¥ì¥°¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤Ï°ìÂÎ¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¡Î®¹Ô¤ÎÍýÍ³¡¡§¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤ÆÃå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤ÎÎ®¹Ô¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤ÊÃå¿´ÃÏ¡×¤È¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÆó¼´¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤ÊÃå¿´ÃÏ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆ°¤¤¤¿¤È¤¤ËÉþ¤¬¥Ü¥È¥à¥¹¤«¤é½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¡ÖÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤ÆÆ°¤¤ä¤¹¤¤¡×¡ÖÈ©¿¨¤ê¤¬ÎÉ¤¯Ãå¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬Ì¥ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ°¤¤ä¤¹¤¤Éþ¤¬Éý¹¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê2020Ç¯¤«¤é¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹³ÈÂç¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¼«½Í´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤Ë²á¤´¤»¤ëÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢³°½ÐÃå¤Ë¤â¡ÖÆ°¤¤ä¤¹¤µ¡×¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤µ¡×¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤Ï¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ÈÍÎÉþ¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤òÀäÌ¯¤Ë·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ìÁØ»Ù»ý¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡Î®¹Ô¤ÎÍýÍ³¢¡§¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤é¤³¤½È©¸«¤»¤Ç¤ª¤·¤ã¤ìÄÉµá
¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤Î²ÄÇ½À¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ÎÎ®¹Ô¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤Ï¿ÈÂÎ¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ä¥¢¥¦¥¿¡¼¡¢¥Ü¥È¥à¥¹¤È¤Î½Å¤ÍÃå¼¡Âè¤Ç¿§¡¹¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÉôÊ¬Åª¤ËÈ©¤ò¸«¤»¤ë¥«¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤¬ÌîÊë¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤ë¸½¾Ý¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ã±ÂÎ¤Ç¸«¤ë¤È»×¤ï¤º¥®¥ç¥Ã¤È¤¹¤ë¥Ï¥¤¥ì¥°¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤À¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤ÐËÜÅö¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥Á¥é¥Ã¤ÈÈ©¤¬¸«¤¨¤ë¤À¤±¤Î¥»¥ó¥·¥å¥¢¥ë¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤³¤½¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÃå¤Æ¤ß¤ë¤È°õ¾Ý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¡Âç¿Í¤Ï¥Ï¥¤¥ì¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ì¡¼¥¹¤ÇÈ´¤±¤ò¥×¥é¥¹
¡¡Âç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¡£¤à¤·¤í¡¢À®½Ï¤·¤¿Âç¿Í¤À¤«¤é¤³¤½»÷¹ç¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬20Âå¤Î¼ã¼Ô¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¾¯¤·°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¼ã¤¤À¤Âå¤Ï¡¢Ä¶¥Ï¥¤¥ì¥°¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥í¡¼¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹¥¤à·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡Âç¿Í¤Ï¥Ï¥¤¥ì¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ì¡¼¥¹¤ÇÈ´¤±¤ò¥×¥é¥¹
¡¡Âç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¡£¤à¤·¤í¡¢À®½Ï¤·¤¿Âç¿Í¤À¤«¤é¤³¤½»÷¹ç¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬20Âå¤Î¼ã¼Ô¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¾¯¤·°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
