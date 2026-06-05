東京都内の公立小学校の教師が、女子児童に対し不適切な行為を繰り返していた疑いで逮捕された。体育指導を装いスマートフォンで撮影していたとされ、容疑者は「ストレス発散のためだった」と供述。警視庁が詳しい経緯を調べている。体育指導装い下着を盗撮か教え子の女子児童にブリッジをさせて盗撮した疑いなどで小学校教師の男が警視庁に逮捕された。杉野佑容疑者は、2024年から2025年にかけて、勤務していた東京都内の公立小学