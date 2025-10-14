遠くにいても、お母さんが名前を呼べばすぐに駆けつけてくれる猫ちゃんの光景が68万再生を超えて話題となっています。お母さんの呼び声に応えようと階段を駆け上ってくる姿には、「可愛いうえに賢いなんて凄い！」「短い足で階段を駆け上ってくるの可愛い」と絶賛の声が寄せられています。

【動画：お母さんが『遠くにいる猫の名前』を呼ぶと…】

お母さんの呼びかけにすぐに反応してくれる秀吉くん

お母さんの呼びかけに反応してくれる猫ちゃんの姿が可愛いと話題になっているのは、YouTubeアカウント『ひのき猫』のある日の光景。この日、マンチカンの秀吉くんのお母さんは、秀吉くんの姿が見えなかったため、階段の上から秀吉くんの名前を呼んでみたのだそう。すると、階段の下から何やら物音が。しばらく待っていると、階段の下から秀吉くんが大急ぎで駆け上がってきたといいます。

短く愛らしい足をパタパタと動かしながら一生懸命上がってくるその姿に、なんだかキュンとしてしまいます。別の日にも、階段の上からお母さんが秀吉くんを呼んでみると、すぐにお母さんの元へ駆けつけてくれた秀吉くん。どこにいても、お母さんに呼ばれればひとっ飛びでやってきてくれるのでした。

秀吉くんがやってくると思ったら…？

しかし、時にはハプニングが起こることも。ある日、お母さんがいつものように秀吉くんの名前を呼んでみると、階段の方から駆け上がってくる音がしたそう。秀吉くんがお母さんの呼び声に応えてくれたのか…と思いきや。なんと、階段を上ってきたのは秀吉くんではなく、ハチワレ猫のひまわりちゃんだったそう！

「呼んだ？」というような表情でお母さんの顔を覗き込むひまわりちゃんの可愛さに、思わず笑みがこぼれてしまいます。

困惑しながら秀吉くんも到着

その直後、階段下から秀吉くんが駆け上ってきたものの、「呼ばれたのってボク？」と、どこか自信なさげに階段の途中で止まってしまったそう。階段の上にひまわりちゃんと茶トラ猫のひのきちゃんの姿があったため、本当に自分が呼ばれたのか不安になってしまったのかもしれません。

そんな秀吉くんの様子を見て、もう一度お母さんが名前を呼んであげると、秀吉くんは安心したように階段の上まで上りきったとのこと。お母さんの声に必ず反応してくれる秀吉くんたちの素直で純粋な反応に、なんだかキュンとしてしまいます。

この光景には、「みんなお母さんが大好きなんですね」「秀吉くんが『あれ？僕じゃなかったのかな？』って戸惑ってるの可愛いｗ」「可愛いにゃんこたち♡」と絶賛の声が寄せられています。

YouTubeアカウント『ひのき猫』では、そんな秀吉くんたちの賑やかで家族愛あふれる日々が投稿されています。

秀吉くん、ひまわりちゃん、ひのきちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeアカウント「ひのき猫」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。