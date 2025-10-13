¡Öµ®ÌÀ¤µ¤ó¤Î´°Á´Éü³è¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ØÌî±î¡Ù¸µ¥á¥ó¥Ðー¡È¥«¥ó¤Á¤ã¤ó¡É¤¬ÌÀ¤«¤¹ºÆ·ëÀ®¤Î²ÄÇ½À¡Ö¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¤â40¼þÇ¯¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×
1998Ç¯¡¢¡Ø¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤·¤¿¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÈÖÁÈ´ë²è¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÌî±î¡×¡£Ìó3Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤Ç¥·¥ó¥°¥ë11Ëç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à3Ëç¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë£²ÅÙ½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤Éµ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡£¤½¤Î¥á¥¤¥ó¥Üー¥«¥ë¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¡È¥«¥ó¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤È¿ÀÇÈ·û¿Í¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤Ï¸½ºß¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤À¡£¤½¤ó¤Ê¿ÀÇÈ¤µ¤ó¤ËÌî±îºÆ·ëÀ®¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¼«Âð¶á½ê¤Î¶ú¥«¥Ä²°¤µ¤ó¤ÇÉÔÄê´ü¤Ç¡¢°û¤ß¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÀÇÈ¤µ¤ó
Ã¦Âà¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤¸°ú¤¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä
98Ç¯£´·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ØGet down¡Ù¤«¤é¡¢99Ç¯£¸·î¥ê¥êー¥¹¤Î¡ØSelfish¡Ù¤Þ¤Ç¡¢£µºîÂ³¤±¤Æ¥ª¥ê¥³¥ó½éÅÐ¾ì10°Ì°ÊÆâ¤È¡¢Ãå¼Â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿Ìî±î¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤ËÈáÄË¤ÊÀë¹ð¤¬¡Ä¡£
6th¥·¥ó¥°¥ë¡ØÌë¶õ¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¡ÙÈ¯Çä¤ÎºÝ¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Á¥ãー¥È1°Ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é1¿ÍÃ¦Âà¡¢5°Ì°Ê²¼¤Ê¤é2¿ÍÃ¦Âà¡¢10°Ì°Ê²¼¤Ê¤é²ò»¶¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ·ë²Ì¤Ï6°Ì¤À¤Ã¤¿¤¿¤á2¿Í¤Î¥á¥ó¥ÐーÃ¦Âà¤¬·èÄê¡£
ÃêÁª¤ÇÀÖ¶Ì¤ò°ú¤¤¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬Ã¦Âà¤È¤Î¥ëー¥ë¤ÎÃæ¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢ÀÖ¶Ì¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¥á¥ó¥ÐーÆâ¤Ç¤â¤È¤¯¤ËÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¢¥á¥¤¥ó¥Üー¥«¥ë¤ÎÊ¿»³¹¸ºÈ¤µ¤ó¤È¿ÀÇÈ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤â¤¢Á³¡Ä¡£
¡Ö¤¢¤ì¤Ïº£¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤«¤é¡¢¡Ø¥ä¥é¥»¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¥¬¥Á¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤ÇÀÖ¶Ì¤ò°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢ËÍ¤é¤Õ¤¿¤ê¤¬¥Üー¥«¥ë¤È¤·¤ÆÁû¤¬¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ú¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ã¦Âà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï»×¤ï¤º¡¢ÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ÏÈá¤·¤¤¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤ÈÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤ËÌá¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ËËÍ¤¬Ã¦Âà¤·¤Æ¤â¡¢Ê¿»³¤µ¤ó¤¬¤¤¤ì¤ÐÌî±î¤Ï°ÂÂÙ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÊ¿»³¤µ¤ó¤âÀÖ¶Ì¤ò°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¼Â¤Ï¼ýÏ¿¤Ç¤Ï¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¤È¤ËÍ¤Ï¡Ø¤Ê¤ó¤ÇÊ¿»³¤µ¤ó¤âÀÖ¶Ì°ú¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡Ù¤È¡¢»×¤ï¤º¥Ö¥Á¥®¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤½¤Î¸å¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤¢¤Ã¤ÆÌî±î¤ËÉüµ¢¤·¤¿¿ÀÇÈ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìî±î¤Ï2001Ç¯¡¢Ìó3Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ò»¶¸å¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¸µ¤Î»Å»ö¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ÀìÌç³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤º¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¡¢12Ç¯¶Ð¤á¤¿²ñ¼Ò¤òÂà¼Ò¤·¡¢E'dge¡Ê¥¨¥Ã¥¸¡Ë¤È¤¤¤¦¥í¥Ã¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¶¯¤á¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¡¢¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥É¥êー¥à¥¹¤È¤¤¤¦¥µー¥Õ·Ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤ò2¼ÒÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤ËÃå¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥Æ¥¤¥¹¥È¤òÊ¬¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¡¢Ëè²ó´°Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿µ®ÌÀ¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤
¿ÀÇÈ¤µ¤ó¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤«¤é¹ß¤ê¡¢ÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤ËÌá¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ö¥í¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÌî±î¤Î²ò»¶¸å¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¡¢²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
Â¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï²ñ¼Ò¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¼«Í³¤ËSNS¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡£¥Õ¥êー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Í¥Ã¥È¤ËÁÂ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¤Ê¤ó¤È¤«ÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¥Ö¥í¥°¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤¿¤é¡¢Ìî±î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¤È¤«¤Ã¤Æ»×¤¤¡¢»Å»ö¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤É¤ÏÌî±î¥á¥ó¥Ðー¤Î¤È¤³¤í¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢À®°æ¡Ê°ì¹À¡Ë¤µ¤ó¤äÂç¸¶¡ÊÎ´¡Ë¤µ¤ó¤¬Èþ½ÑÉô²°¤Ë¤¤¤¿¤é¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ËºÜ¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿»³¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢1ÈÖºÇ½é¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×
º£¤â¤Ê¤ª¡¢Ìî±î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿ÀÇÈ¤µ¤ó¡£¤«¤Ä¤ÆÌî±î¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤«¤é¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤ÎJP¤¯¤ó¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÌî±î¤Î¤È¤¤«¤é¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ëº£¤ÏÀìÂ°¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìî±î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê³Ê¹¥¤ò¤·¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ1ÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ø¿ÀÇÈ¤µ¤ó¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ù¤È¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¤½¤Î¸å¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤µ¤ó¡¢Ê¿»³¹¸ºÈ¤µ¤ó¤È¡ØB Pressure¡Ù(¥Óー¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー)¤ò·ëÀ®¡£Åö»þ¤Ï¡ÖÌî±îºÆ·ëÀ®¤«¡©¡×¤È¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë²ò»¶¤«¤é18Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºÆ¤ÓÉ½ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤ËÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡¡
¡Öµ®ÌÀ¤µ¤ó¤Î¤ªÍ¶¤¤¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Øµ®ÌÀ¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ê¤é¡¢¤¼¤Ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤ÈOK¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²ò»¶¸å¤â¼«Ê¬¤Ç¤ÏÆ¬Íå²ÞÎÜÆ¬¡Ê¤º¤é¤«¤ë¤º¡Ë¤Ã¤Æ¥Ð¥ó¥É¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Ç²Î¤¦¤³¤È¤ËÄñ¹³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤¿3¿Í¤Ç²Î¤¦¤³¤È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤Ê¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¥À¥ó¥¹¤ÏÅö»þ¤Î¤è¤¦¤Ë·ã¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÉÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ìî±î¡É¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯ÇäÁ°¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤¬¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬ÉÑÈË¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¸½ºß¤Þ¤Ç³èÆ°¤ÏµÙ»ßÃæ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡ÊºÆ·ëÀ®¤Ï¡Ë¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡¦ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤È¤¤¤¨¤Ðº£Ç¯£´·î¡¢¿©Æ»¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¡¢¸½ºß¤âÆ®ÉÂÃæ¤À¡£Ä¹Ç¯¡¢°ì½ï¤ËÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤À¤Ã¤¿¿ÀÇÈ¤µ¤ó¤Ïº£¡¢²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡£
¡Ö¤´ÉÂµ¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¤È¡¢¤È¤Æ¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µ®ÌÀ¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Ê¤¤Êý¤À¤«¤é¡¢º£¤É¤¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤âÀèÆü¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤ÎÌðºî¤µ¤ó¤¬¥é¥¸¥ª¤Çµ®ÌÀ¤µ¤ó¤È¤ª¿©»ö¤ò¤·¤¿¤È¶á¶·Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢·ûÉð¤µ¤ó¤â¥é¥¸¥ª¤Ç¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¶Ê¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤ÈÉü³è¤ÎÆü¤â¶á¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
µ®ÌÀ¤µ¤ó¤È·ûÉð¤µ¤ó¤Î°¦¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤ó¤ÊµÕ¶¤Ë¤â¼å²»¤òÅÇ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿µ®ÌÀ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤Ã¤ÈÉÂµ¤¤ËÂÇ¤Á¹î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Ç¤âËÍ¤é¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ìî±î¤ÎºÆ·ëÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤À¤±»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥á¥ó¥Ðー¤â¤â¤¦¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¤¤¤¥ª¥¸¥µ¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤±¤É¤³¤ÎÁ°¡¢¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¤¬40¼þÇ¯¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ä¤ß¤ó¤Ê¤¬¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡£
¤¦¤ó¡¢¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤¤¤Ä¤«¤ß¤ó¤Ê¤È½¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¡Ä¤¢¡¢¤À¤±¤É¤â¤¦¡¢¤¢¤Î·ã¤·¤¤¥À¥ó¥¹¤ÏÍÙ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×
²ò»¶¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¤â¡¢ºÆ·ëÀ®¤òË¾¤àÀ¼¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÀä¤¨¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ÏºÆ¤Ó¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿º´Æ£¤Á¤Ò¤í