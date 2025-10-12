¥ß¥º¥Î¤Î2¥â¥Ç¥ë¤¬5½µÏ¢Â³¤Ç¥È¥Ã¥×10¡ª¡¡¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÍ½ÌóÁý¡Ú¥¢¥¤¥¢¥óÇä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¥¢¥¤¥¢¥óÉôÌç¤Ç¤Ï¡Ø¥¹¥ê¥¯¥½¥ó ZXi5¡Ù¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢9·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥ß¥º¥Î¤Î¡ØM13¡Ù¡ØM15¡Ù¤¬5½µÏ¢Â³¤Ç¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥Ä´¤Ê¥»¡¼¥ë¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆóÌÚ¥´¥ë¥ÕÆîÄ®ÅÄÅ¹¤ÎÆ£ËÜ·¼²ð¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ä¤µ¤·¤¤ÆðÅ´¡Ø¥ß¥º¥Î¥×¥í M13¡Ù¡ØM15¡Ù¤Î´é¤òÅùÇÜ¤ÇÈæ³Ó¡ª ¡¡Ì¾´ï¡Ø¥ß¥º¥Î¥×¥í245¡Ù¤È´é¤¬»÷¤Æ¤¤¤¿
¡ÖÅöÅ¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢9·î¤Ï¥ß¥º¥Î¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤¬°ìÈÖÇä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡ØM15¡Ù¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£Á°ºî¤Î¡Ø¥ß¥º¥Î¥×¥í245¡Ù¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£ºî¤Î¡ØM15¡Ù¤Ï¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡Ø¥¹¥ê¥¯¥½¥ó ZXi5¡Ù¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢½©¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¥ß¥º¥Î¤¬¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©¡ÖÁ°ºî¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤ä¤µ¤·¤µ¡¦Èôµ÷Î¥ÀÇ½¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¥ß¥º¥Î¤ò»È¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤«¤Ê¡Ù¡Ø¤Þ¤À¼«Ê¬¤Ë¤ÏÁá¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¡ØM15¡Ù¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤âÉý¹¤¤¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼ÁØ¤«¤é¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËºÇ¶á¤Î¥ß¥º¥Î¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¨¤Ð¥Ô¥ó¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥ß¥º¥Î¤Î¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¿»Æ©¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ú¥¢¥¤¥¢¥óÇä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡¥È¥Ã¥×3¡Û1°Ì¡¡¥À¥ó¥í¥Ã¥× ¥¹¥ê¥¯¥½¥ó ZXi52°Ì¡¡¥Ô¥ó G4403°Ì¡¡¥Ô¥ó i240¢¨¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡¡§ÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡¢9·î29Æü¡Á10·î5Æü¤Î¥Ç¡¼¥¿¡þ¡¡¡þ¡¡¡þºÇ¿·¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ï²¿¤ò´ð½à¤ËÁª¤Ö¤Î¤¬Àµ²ò¡©¡¡´ØÏ¢µ»ö¡Ø79mmÁ°¸å¤Ë¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤¬½¸Ãæ¡ª ºÇ¿·¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÎÀ³Ê¤Ï¡È¥Ö¥ì¡¼¥ÉÄ¹¡É¤Ç8³ä·è¤Þ¤ë¡Ú¥¢¥¤¥¢¥ó41¥â¥Ç¥ëÈæ³Ó¡Û¡Ù¤Ç¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¡£
