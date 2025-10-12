「UNIQLO and NEEDLES」が先行予約発売開始！超目玉コラボのラインナップを今一度チェックしよう

ファッション好きならテンションが上がらずにいられないニュースが届きました。ストリートからモードまで横断するブランド・NEEDLES（ニードルズ）が、ついにUNIQLO（ユニクロ）と初タッグ！ 両者の個性がぶつかり合う特別コレクション「UNIQLO and NEEDLES」が10月31日（金）に発売されます。

NEEDLESといえば、独特の抜け感と上品さを併せ持つラインパンツや、象徴的な“パピヨン”ロゴでおなじみ。そんなブランドがユニクロの代名詞でもあるフリースをどう料理するのか。ファッション界がざわつくのも納得です。

テーマは「フリース」。秋冬らしい落ち着いたカラーでまとめながら、さりげなく艶感を纏った素材感が映えます。サイズはXS〜4XL（XS、XXL〜4XLはオンライン限定）まで展開。先行予約は10月10日（金）よりスタートしています。

ストリートにも通じる空気感を纏う「フリースジャケット」（4990円）は、NEEDLESの美学が息づく王道アイテム。ゆとりをもたせたボリュームシルエットが印象的で、肩の落ち具合や身幅の取り方など、細部のバランスにこだわりが見えます。

軽くて暖かいのはもちろん、ワントーンの配色が素材の表情を際立たせ、街中でも自然体で着られる仕上がりです。

同コレクションの中でもちょうど今時期に使い勝手が良いのが「フリースオーバーサイズカーディガン」（3990円）。

無地とストライプの2タイプがラインナップされており、特にNEEDLESらしいストライプはファン必見です。

ゆったりとした肩の落ち感に、ほどよく抑えた色味のライン。羽織るだけでコーデが決まり、休日のリラックススタイルにもぴったり。スウェットパンツとの合わせでも“きちんと見える”のがうれしいポイントです。

NEEDLESのDNAを最も強く感じるのは、やはり「フリースワイドパンツ」（3990円）でしょう。両サイドに同色のラインをあしらい、動くたびに上品な揺れを見せる一本。

腰まわりにはゆとりをもたせつつ、裾にかけてストンと落ちる直線的なシルエットが美しく、脚をすらりと見せてくれます。スニーカーでストリートに振るもよし、革靴でモードにまとめるもよし。季節を問わず使える万能パンツです。

どのアイテムもNEEDLESらしいムードを保ちながら、ユニクロの機能性と着やすさを融合させた仕上がり。

価格は手頃でも、デザインの完成度はまさに一級品。秋冬の主役を探しているなら、今このタイミングを逃す手はありません。

