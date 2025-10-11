双子ちゃんがふたりでゴロゴロしていると……？突然起きた、可愛らしいハプニングを捉えた動画がTikTokで話題です。動画に出てくるのは、生後6カ月の双子の男の子。幼いながらも、個性が見られるふたりに「すべてが可愛すぎる♡」「忍び寄るいたずらっ子の片割れw」と反響が寄せられました。



【動画】集中しているお兄ちゃんに忍び寄る弟くん…！

自宅のリビングで、ふたり一緒にうつ伏せで過ごす双子ちゃんの姿から動画は始まります。画面の奥側に寝転がるお兄ちゃんは、おもちゃを手になにやら集中している様子です。手前にいる弟くんは、上半身を起こしながら少しずつお兄ちゃんに近づきます…！



モゾモゾと動く弟くんが、両手で身体を持ち上げた瞬間、突然「ああっ！！！」と大きな声を出しました…！おもちゃに集中していたお兄ちゃんは、大きな声にビックリ！身体をビクっとさせて、足をバタバタ。泣き出してしまうお兄ちゃんと冷静にお兄ちゃんを見つめる弟くんの姿で動画は締められました。



動画を撮影していたママ（＠sally0819）に話を聞きました。双子ちゃんは、現在生後9カ月になっています。



ーー双子ちゃん同士で、相方に驚く姿や泣いてしまう姿は、よく見られましたか？



「下の子が生後6カ月になった頃から急に大声出したりすることがあって、撮影当時はまだ慣れていなかったので驚いていました。今は声で驚いて泣くことはないです！ただ、今はおもちゃを取られて泣いたりするようになりました！」



ーー双子ちゃんの子育てで、大変だと思うことは？



「生後7カ月頃までは、夜も交互に起きてなかなか寝られなかったことです。ひとり買い物のときには、抱っことベビーカーで行くのですが、買い物かごを持つことも大変で、途中で泣き出すと手がふさがっていてどうにもできず、最低限必要なものだけ買って帰ることも多々……。離乳食もストックがすぐなくなるし、交互にあげても泣いて催促されます」



ーー楽しいことは？



「双子でも成長速度の違いがあるので、それを同時に見ることができて楽しいです。ふたりで一緒にメリーを見たりして、遊んでいる姿も増え可愛いなと思っています。同時にうんちをされることが多く、大変だけどそんなときも『双子だな〜』と面白いです。出かけると声をかけてもらうことが多く、ひとりじゃないんだなと安心します」



双子ちゃんならではの、クスッと笑いを誘う瞬間に多くのコメントが寄せられました。



「なにこれ、永遠に見てられる」

「奥の子が全身でびっくりしてるのがまたかわいい」

「兄弟ゲンカの予行練習でしょうか…何回も見ちゃうんだけどww」

「忍び寄るいたずらっ子の片割れw」

「びっくりして泣いちゃう赤ちゃん、可愛すぎる無理」



TikTok（@sally0819）では、仲良くたくましく育つ双子ちゃんの日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）