¡Ú¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡Û⽊¤È»æ¤Ç³Ú¤·¤à¥¢¡¼¥È¡Ö¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥·¥¢¥¿¡¼ PEANUTS¡×
»æ¤Ç¥¥ê¤È¤ëÌ¾¾ì⾯¡ÖPAPER THEATER¡Ê¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥·¥¢¥¿¡¼¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡ØPEANUTS¡Ù¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¢ö¡¡⽊¤È»æ¤Ç¤Ä¤¯¤ë⽴ÂÎ¥¢¡¼¥È¤¬¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¿·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ù¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ä¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤¬²Ä°¦¤¤¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥·¥¢¥¿¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿4ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¡ÖPAPER THEATER¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡¢¡ØPEANUTS¡Ù¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î⼈µ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿·ºî¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥·¥¢¥¿¡¼¡×¤Ï¥ì¡¼¥¶¡¼¤ÇÀºÌ©¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿⾊»æ¤ä⽊¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¥¥Ã¥È¡£
¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¥«¥Ã¥¿¡¼¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÀÚ¤êÎ¥¤·¡¢ÀÜÃåºÞ¤ÇÅ½¤êÉÕ¤±¤ÆÁÈ¤ß⽴¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë±ü⾏¤¤Î´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¢¡¼¥È¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¸½ºß¡¢80¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦·×350¼ïÎà°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥·¥¢¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¿·ºî¤Îº£²ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¡£¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î⼤¹¥Êª¤Ç¤¢¤ë¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ä¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¡¦¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢⾷¤ÙÊª¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ä¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ê¤É¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ë¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±ü⾏¤¤ò³è¤«¤·¤¿¥ì¥¤¥ä¡¼¹½Â¤¤ÇÎ¢⾯¤Ë¤â¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¸å¤í»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°¸å¤É¤Á¤é¤«¤é¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
ºî¤ë³Ú¤·¤ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤ªÉô²°¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤â±Ç¤¨¤ë¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¢¡¼¥È¤Ï¡¢PEANUTS¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯9⽉24⽇¡Ê⽔¡Ë¤è¤ê¥¨¥ó¥¹¥«¥¤¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¨¥ó¥¹¥«¥¤¥·¥ç¥Ã¥×¡×Á´¹ñ¤Î´á¶ñÅ¹¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤É¤Ç¤ª¼è¤ê°·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Í¡£
