10月7日、チャンネル登録者数115万人超の人気YouTuber・シバター（39）が、有名な“暴露系インフルエンサー”の魔の手にかかった。

“名前を書かれたアイドルは晒される”というフレーズを掲げて活動するXの暴露系アカウント「DEATHDOL NOTE」で、シバターの不倫が取り上げられたのだ。

「DEATHDOL NOTEは、主に現役アイドルのプライベート写真など、表に出回らない情報を暴露するアカウントとして知られていますが、シバターさんのように、近頃は業界に関係なく有名人であれば晒される場合があります。アカウントのフォロワーは64万人を超えているということもあり、暴露された情報の信ぴょう性に関わらず、注目を浴びてしまいます。頭を抱える芸能関係者も多いと聞きますし、本当かは知りませんがDEATHDOL NOTEは9月、大手芸能事務所と裁判の準備に入ったとも明かしていました。

DEATHDOL NOTEによると、今回は女性側から情報提供があったといい、シバターさんと女性のプライベート写真や、シバターさんが《俺が結婚してるからって、他で遊ばないでほしい》《結婚してなかったら○○と結婚したかった》など女性側に送っていたLINEのスクショが流出。投稿は9日時点で、5万近い『いいね』が付くなど反響を呼んでいます」（WEBメディア記者）

シバターには妻子がいることで知られるほか、今年7月に著名編集者男性とインフルエンサー・いけちゃん（28）の不倫疑惑が『FLASH』で報じられた際、シバターはYouTubeに公開した動画で、いけちゃんを「既婚者を狙うってことは色々リスクがある」などと非難していた。XではDEATHDOL NOTEによって暴露された今回の不貞行為に、こんな声厳しい声が上がった。

《ネタだと信じたいのですが…》

《子供もいるのにエグすぎるだろ》

《浮気不倫するやつは帰れ 自分の欲しか考えず周りの人達を悲しませるようなことやめましょ》

このような声を受けて、シバター本人は何を思うのか……。10月9日、シバターは「お騒がせしている件について」で騒動の真相を明らかにしたのだが、世間の厳しい声は“ノーダメージ”だったようだ。動画冒頭、シバターはこう切り出した。

「ちょっと燃え上がっている例の件について、皆さん、楽しんでいただけておりますでしょうか？皆さん好きでしょ、不倫とか、浮気とか、炎上好きでしょ？皆さんに楽しんでもらえているのなら、私は幸いでございます。楽しんでください！皆さんは、謝罪が見たいんですか？言っておくと、僕は視聴者の皆さま方、アンチ、僕を好きでも嫌いでもない一般の方々に謝罪する気は、少しもございません」

そんなシバターが唯一謝罪した相手が、妻だ。シバターは両手を合わせながら深々と頭を下げ、こんな謝罪の言葉を述べた。

「本当にごめん嫁ちゃん！本当に本当にすみませんでした！信頼を築くのは時間がかかって、信頼を崩すのは一瞬。僕の信頼はないどころかマイナスなので、これから時間をかけて少しずつ少しずつ、信頼を築いていこうと思いますので、本当に今回の件はすみませんでした。新型のアルファードでも、バーキンでも、何でも買わせていただきます。こんな旦那でごめん！いっぱい稼ぐから！君への愛情を力いっぱい伝えていくから、これからも一緒にいてもらえると嬉しいです」

なお、妻からは厳しく叱られたといい、現在は「どう落とし前を付けて、また一緒に戻るのか」という話し合いを夫婦で続けているという。また、シバターは改めて、視聴者や世間に対しては「謝ろうと思っていない」と明言しつつ、女性の素性について明かし、不倫に手を染めるに至った経緯も話した。

「あの女ですよ！あの女。やってくれたね！こういう言い方もズルいかもしれないけど、“遊び”じゃないですか。浮気、不倫、遊びじゃないですか。遊ぶからには、バレちゃいけないと思うんですよ。バレないようにやるのがマナー。だから俺は、ファンビジネスをしている有名なインフルエンサーである、あの子と（不倫）したんですよ。お互い有名人だったら、お互いに（外部に情報を）出したらデメリットしかないから。有名人同士というのは、絶対に安心だと思ったの」

続けて、自らDEATHDOL NOTE側に情報を提供したという女性に対する不可解な思いを打ち明けた。

「（女性は）ファンから金を巻き上げる商売をしているわけだから、自分からダーティーなネタを暴露するわけないと思ってたの。そしたらさ……自爆テロ！？っていう。俺は（不倫を）してそうじゃん、遊んでそうじゃん。嫁ちゃんにこってり絞られたのが俺にとって唯一のダメージなんだけど、これによって仕事が減ることもなければ、イメージも落ちないじゃん。俺ノーダメージだけど、向こうは（女性は）これまでファンだった男たちが離れる、騒動をきっかけにファンになる奴もいないでしょ。ファンを足蹴にするようなことする？まじで自爆テロでしょ！」

とはいえ、最後は「結局一番悪いのは俺ですわ」と締めくくったシバター。妻を裏切るようなことは、二度とあってはならない。