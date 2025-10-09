「リバプールスカウトが大きな感銘」日本の20歳逸材に英屈指の強豪が熱視線！クラブ専門メディアが報道「2026年の欧州移籍が極めて有力」
イングランド屈指の強豪が、日本の若き逸材に関心を寄せているようだ。
昨季のプレミアリーグ王者で、遠藤航が所属するリバプールの専門メディア『Rousing The Kop』が10月８日、市原吏音に関する記事を掲載。「リバプールスカウト、U-20ワールドカップでブレイクしたレッドブルDFリオン・イチハラに大きな感銘」と見出しを打ち、独占で次のように報じている。
「センターバックのイチハラはU-20ワールドカップで大きな印象を残し、そのプレーがリバプールのスカウト陣の目に留まった模様だ。日本の最初の２試合でマン・オブ・ザ・マッチに選ばれたイチハラは、特に際立った活躍を見せた。リバプールは新加入のジョバンニ・レオーニが今季絶望となったため、センターバックの選択肢が不足している状況だ」
『Rousing The Kop』はその上で、市原がレッドブルグループのRB大宮アルディージャに在籍している点に着目。同グループでは、リバプールの前監督ユルゲン・クロップ氏が、サッカー部門の責任者を務めている。
「興味深いことにクロップとの繋がりがある。イチハラはレッドブル傘下のJ２大宮でプレーしている。リバプールは近年、大宮の姉妹クラブであるザルツブルクやライプツィヒと取引しており、今月の大会前からイチハラに注目していたと見られる。20歳の彼は、日本の最も有望な若手の１人としての評価を確固たるものにした。
イチハラは堂々たる体格の持ち主であり、2026年の欧州移籍が極めて有力視されている。１月の移籍市場での移籍も否定できない。リバプール以外にも彼の動向を注視するクラブは数多く存在する」
U-20日本代表のキャプテン市原と、A代表のキャプテン遠藤のリバプールでの共闘はあるのか。成長著しい20歳のステップアップに大きな注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「ヒデさんかっこいい」「何をやってもサマになる」中田英寿が北海道でまさかの…操縦する“意外な姿”にファン驚き！「操作出来るんですね」
昨季のプレミアリーグ王者で、遠藤航が所属するリバプールの専門メディア『Rousing The Kop』が10月８日、市原吏音に関する記事を掲載。「リバプールスカウト、U-20ワールドカップでブレイクしたレッドブルDFリオン・イチハラに大きな感銘」と見出しを打ち、独占で次のように報じている。
「センターバックのイチハラはU-20ワールドカップで大きな印象を残し、そのプレーがリバプールのスカウト陣の目に留まった模様だ。日本の最初の２試合でマン・オブ・ザ・マッチに選ばれたイチハラは、特に際立った活躍を見せた。リバプールは新加入のジョバンニ・レオーニが今季絶望となったため、センターバックの選択肢が不足している状況だ」
『Rousing The Kop』はその上で、市原がレッドブルグループのRB大宮アルディージャに在籍している点に着目。同グループでは、リバプールの前監督ユルゲン・クロップ氏が、サッカー部門の責任者を務めている。
イチハラは堂々たる体格の持ち主であり、2026年の欧州移籍が極めて有力視されている。１月の移籍市場での移籍も否定できない。リバプール以外にも彼の動向を注視するクラブは数多く存在する」
U-20日本代表のキャプテン市原と、A代表のキャプテン遠藤のリバプールでの共闘はあるのか。成長著しい20歳のステップアップに大きな注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「ヒデさんかっこいい」「何をやってもサマになる」中田英寿が北海道でまさかの…操縦する“意外な姿”にファン驚き！「操作出来るんですね」