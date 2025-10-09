全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・吉祥寺の焼き鳥店『たまや吉祥寺』です。

炭の香りをまとったジューシーな肉にとろ〜り卵が絡む『たまや吉祥寺』＠吉祥寺

ランチで人気の「炭焼き親子丼」には、皮目を炭で炙った鳥取「大山どり」のモモ肉がたっぷり使われている。燻香が漂い、肉は弾力抜群で噛み締めればジューシー。上にのる卵はとろ〜っとして色味も味も濃い。で、いざ食べ始めると、食べ進むほどに食欲が掻き立てられてくる、そんなおいしさだ。

炭焼き親子丼1100円※定食は平日のみ

『たまや 吉祥寺』炭焼き親子丼 1100円 ※定食は平日のみ 上にのる卵には「フルーツエッグ」を使用。オレンジっぽい黄身色の濃さも印象的

こちらの焼鳥は、鳥取「大山どり」と山梨「さわやか健味とり」を部位によって使い分け、備長炭でじっくり焼いている。大ぶりでジューシーで、肉質の良さや各部位の旨さが伝わってくる。

日本酒をはじめ各種ドリンクや、夜はアラカルトも充実してるのだが、おまかせの串焼き3本と前菜3種盛りが揃うのが「ランチ特選コース」だ。お手軽にその魅力を味わえる。

『たまや 吉祥寺』店長 増渕健士さん

店長 増渕健士さん「テラス席も人気です。お越しください」

『たまや 吉祥寺』

［店名］『たまや吉祥寺』

［住所］東京都武蔵野市吉祥寺本町1-34-2

［電話］042-227-6165

［営業時間］11時半〜14時半（14時LO）、16時半〜22時（料理21時、ドリンク21時半LO）※土・日・祝は通し営業

［交通］JR中央線ほか吉祥寺駅北口から徒歩4分

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年8月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

