元テレビ朝日のフリーアナウンサー宇賀なつみ（39）が9日までにX（旧ツイッター）を更新。23年ぶりに、大手ハンバーガーチェーン「マクドナルド」でアルバイトをしたと明かした。

「23年ぶりに、マクドナルドでアルバイトをしてきました」と書き出し、店員の格好をした写真を公開。「当時はスーパーデフレ時代で、ハンバーガーは65円、チーズバーガーは80円！！ちなみに、時給は750円でした(^^) あれから何が変わって、何が変わっていないのか？丸一日本気で働かせてもらいましたので、見守っていただけたら嬉しいです」と記述。最後に「10月12日(日) 12:00〜テレビ東京【胸熱カムバック！浦島バイトちゃん】是非ご覧下さい」と出演番組を告知した。

宇賀の投稿に対し「宇賀さんのスマイル0円欲しい！」「ポケモンカードなんて無くても これはめちゃ行列やろ」「システム全て変わってたでしょ笑 23年前とかマイクで注文通してた時代だし、ダイレクトオペレーションでバーガー自体をストックしてたし、ポス自体も全部文字だけの時代。機器関連も全部変わったし、新人に戻った気持ちになりませんでしたか？」などと書き込まれていた。

東京都練馬区出身の宇賀は立大社会学部産業関係学科卒業後の09年にテレビ朝日入社。19年4月からフリーアナウンサーとして活動。