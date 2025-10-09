新車で約27万円！ カクカクボディのホンダ「新スクーター」 四角いフロントフェイスが個性的な「スクエアX125」を中国で発表

個性あふれる新型原付二種スクーター

中国の民間資本である新大洲株権投資有限公司とホンダの合弁会社「新大洲本田摩托有限公司」は、新型モデル「Square X 125（スクエアX125）」を発表しました。

このスクエアX125は、個性的なモデル名のとおり、四角をモチーフにしたフロントフェイスを備えるスクーターモデルです。

ホンダが中国で発表した「スクエアX125」

【画像】一度見たら忘れられない個性的フォルム!! ホンダ「スクエアX125」を画像で見る（30枚以上）

フロントフェイス同様に角張った外装が採用された同モデルは、セミブロックタイヤを装備することでアドベンチャーテイストが強められています。

パワートレインには、環境性能に優れた排気量125ccのeSPエンジンが搭載されています。利便性を高める装備として、スマートキーやアイドリングストップ機能、USB電源も搭載。

このほか、フルカラーの液晶メーターや、起こすことでライダーのバックレストにもなる可動式タンデムシートなども備えられています。

なお、スクエアX125のボディカラーはアボカドグリーン、エレガントイエロー、シャイニーホワイトの3色展開で、価格は1万2680元（約26万8000円）となっています。