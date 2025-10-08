上野皓平が、本日10月8日に新曲「Boys in the Band」を配信リリースした。

同楽曲のレコーディングに携わったのは、上野に加え、ギタリストのオカモトコウキ（OKAMOTO’S）、ドラマーのYuumi、ベーシストの桂悛輔の4人で、まるでバンドを組んだかのようにプリプロダクションを重ねながら制作された。上野が書き下ろしたエバーグリーンなメロディラインが、彼らの演奏によって生き生きとしたバンドサウンドとして立ち上がっている。

また、前作「欲望」に引き続き、アートワークは写真家 相澤有紀が担当。青空が印象的に切り取られ、楽曲の雰囲気とも呼応している。

さらに、10月13日にはFM802が開催するライブサーキットイベント『MINAMI WHEEL』にソロ名義としての出演も決定。ライブでは楽曲「Boys in the Band」の弾き語りパフォーマンスも予定している。

・上野皓平 コメント

誰かと何かを一緒にやりたいと思った時の衝動とわくわく、もう戻ることはできないけれど、その一瞬一瞬に確かにあった大切な思い出について歌った曲です。大好きなミュージシャンであるOKAMOTO’Sのギタリストのオカモトコウキさん、ドラマーのYuumiさん、ベーシストの桂悛輔さんに声をかけさせていただき、4人でスタジオでアレンジを詰めてレコーディングしました。ぜひ聴いていただけると嬉しいです。

