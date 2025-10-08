【独自】「近藤真彦会長は逃げている」最高峰のカーレースで起きた“人気女性レーサー誹謗中傷騒動”

世界の舞台で活躍する名だたるドライバーを輩出してきた国内最高峰のカーレース「スーパーフォーミュラ」。主催団体の「日本レースプロモーション」（以下JRP）は、“マッチ”こと、タレントで元レーサーの近藤真彦氏（61）が会長を務めていることでも知られている。

そのJRPの内部で、あるトラブルが進行していることが「FRIDAY」の取材で明らかになった。スーパーフォーミュラ選手権に出場しているチームの監督が、近藤会長に「公開質問状」を出すまでに、事態は発展しているという。

「質問状」を出した監督は、元F1レーサーで「トリプルツリーレーシング」を率いる野田英樹氏。その内容は、チームに所属する娘の野田樹潤選手（19・以下、選手登録名のジュジュ）を巡るハラスメントだ。ジュジュ選手は昨年の「スーパーフォーミュラ2024人気No.1ドライバー」に選ばれ、メデイアにも「天才少女レーサー」等として取り上げられるなど、スーパーフォーミュラの文字通りの看板レーサーである。

JRPと人気選手を抱えているチームの監督との間に、一体何が起きていたのか――。本誌は、野田氏が近藤会長に出した「質問状」を独占入手。関係者に取材を進めた。

「これは政治だ。誰がオーナーか考えろ」

事の発端は、今年５月17日から２日間、大分県のオートポリスで行われたスーパーフォーミュラ選手権にさかのぼる。決勝レースで交わされたジュジュ選手と野田監督の無線での会話について、「JRPに対する侮辱と解される発言が行われた」等として、JRPは野田監督に選手権への出場停止１日の処分を下したのだ。

野田監督は処分を受け入れ、チームのHPで謝罪文を掲載。そのうえで「納得できない部分」があるとして、会長である近藤氏の見解を聞くため「公開質問状」を提出していたのである。

処分の根拠となった、「無線の会話」が交わされるまでの経緯はこうだ。

決勝レースにおいて、ジュジュ選手はトップ集団から周回遅れで走行していた。ルール上、周回遅れの場合は後続車に道を譲る指示が出される場合があり、ジュジュ選手も後続車を確認した後に道を譲っているのだが、その際に野田監督とジュジュ選手の間で交わされた以下の言葉が問題とされたのだ。

「Juju it`s politics, it`s politics,ok? Just I think who is the team owner of that……（訳：いいかいジュジュ？ これは政治だ。誰がチームのオーナーか考えろ）」

ジュジュ選手に対して、道を譲っても動揺することなくレースに集中できるようにと発言したのがこの言葉だ。ところが、この発言が野田監督の真意とは違う解釈で報道されたのである。

キッカケはレース翌日、ジュジュ選手が道を譲った相手である山下健太選手が、自らのXに次のような投稿をしたことだった。

〈とりあえず昨日のレースについて許せない無線を聞いたので、そろそろよく考えた方が良いんじゃないかなと思いますけどね。誰とは言わないけど〉

スーパーフォーミュラの無線での会話は、公式アプリでそのすべてがライブ中継され、公開されている。名前を出していなくてもジュジュ選手であることは容易に特定でき、さらに、この投稿を取り上げた一部メデイアが、この無線の会話にも触れた記事を出したのだ。レース業界に精通し、野田監督に依頼されて「質問状」作成に携わった関係者が、取材に重い口を開いた。

「記事の内容は『野田監督の発言は、近藤会長の影響力によってレースの裁定が左右される可能性がある』という趣旨でした。近藤会長は、自身のチーム『KONDO Racing Team』のオーナーも務めており、その所属選手こそが山下選手だったのです。そのため、“チームオーナー”という言葉を近藤会長であると誤釈していたのです。ただ、前後の文脈を聞けばわかりますが、“チームオーナー”とは野田監督自身のことを指しており、『これはルールだ。監督は自分なんだからその指示に従えばいい』という意味でした。山下選手が批判の投稿を行ったことも、こういった誤った報道を生んだ一因でしょう」

質問状にはダンマリ

山下選手のXは、こうした報道の影響もあり大きく拡散、200万回以上も閲覧され、山下選手のXにはジュジュ選手への誹謗・中傷の書き込みが殺到、今も炎上状態が続いている。

野田監督が、HPで「監督の不適切発言に関するお詫びとご報告」と題する謝罪文を掲載したのは６月４日だ。前出の関係者が言う。

「野田監督は、無線の会話が誤訳されて伝わったとはいえ、結果的に近藤会長に迷惑をかける形になってしまったことについてお詫びしています。ですが、今もジュジュへの批判・中傷の書き込みは続いています。また、誤解を広げる投稿をした山下選手は何ら処分されていません。彼は件のレース中、自チームの無線で『ジュジュ邪魔！』などと強い言葉も使っていますが、それも何もお咎めなしです。

この裁定は公平・公正さに欠けており、それらの点について近藤会長の見解を聞くしかないと判断し、７月上旬に野田監督とともにJRPの社長と会い近藤会長との場を設けてくれるよう頼みました。ですが、まったく連絡がない。そこで８月上旬に、質問状という形にして改めて社長に直接渡したのです」

「期待していたが、今は失望している」

だが、現在まで何の連絡もないままだという。７月中旬に行われた各チームのドライバーが集まるミーティングには近藤会長も顔を見せていた。そこに出席していた野田監督のチーム会社の社長は、近藤会長からその場で手招きされたという。

「近藤会長はその場で、『野田監督から謝罪したいとの面会要請があったが、ジュジュが悪いのか、野田監督が悪いのか、チームが悪いのか、それを明らかにしてほしい。ジュジュ選手には期待していたが、今は失望している』などと発言したそうです。この話し方だと、こちらが悪いことが大前提になっています。Xに投稿した山下選手には、なんの責任もないのでしょうか。

人気ナンバーワン選手などと持ち上げて客を集めておきながら、トラブルが発生するや見て見ぬフリ。自分のチームの選手がかわいいからなのか、それともただ面倒だと匙を投げているのか……。近藤会長は無視して逃げるだけで、何もしようとしてくれません」（前出・関係者）

本誌は、質問状提出の真意を聞くべく、野田監督を直撃した。当初は解答を拒否した野田監督だったが、質問を続けると足を止めて、次のように回答した。

「誤釈されていたとはいえ、無線の発言で近藤会長にご迷惑をおかけした点については、お詫びし、処分も受け入れています。ですが、一方で、レースでは道をちゃんと譲り、ルール違反も何もしていないジュジュ選手に対して『邪魔だ』などと発言し、Xに批判を助長する投稿をした山下選手は何の責任も問われていません。

６月にこの問題を話し合うミーティングが行われたのですが、出席したのはJRPの社長で近藤会長は来られませんでした。近藤会長には、きちんとこの問題と向き合おうという気持ちが感じられず、その無責任な対応には、怒りを覚えているのは事実です」

記者会見を開く決意まで口にした野田監督。近藤会長は、こうした野田監督の怒りの気持ちにどう答えるのか。本誌は、「質問状への回答の予定」「Xに投稿した選手への処分の有無」「野田監督に自分の見解を話す場を設ける気持ちがあるのか」について質問したところ、期日までに以下の回答があった。

〈取締役会長・近藤又は代表取締役社長・上野が、野田英樹氏から「公開質問状」の提出を受けた事実はありません。そのため、いずれのご質問にも回答しかねます」

前出の関係者が明かす。

「重ねてになりますが８月、私が直接、上野社長に手渡しています。その時、上野社長も確かに受け取っています。それなのに何を今さら、と呆れてしまいます。協会も近藤会長も結局、最後まで問題に向き合う気はないのでしょうね……」

近藤真彦会長にはトップとして、誠意ある対応が求められている。