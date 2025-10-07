子どもたちの健やかな成長と地域のつながりを深めるハロウィンイベントが今年も品川で開催される。「品川ハロウィン2025」（通称：シナハロ）は、品川港南エリアの地域住民や企業が一体となって2015年から継続してきた恒例行事だ。記念すべき10周年を迎える今年は「10th MAGIC！」をテーマに、"日常が楽しくなる魔法"を未来へつなぐ特別なプログラムが用意される。品川シーズンテラス（東京都港区）を中心に、2025年10月18日（土）から25日（土）までの1週間にわたって開催。

製品概要 イベント名：品川ハロウィン2025

期間：2025年10月18日（土）～10月25日（土）

場所：品川シーズンテラスほか品川港南エリア

参加費：無料（一部ワークショップ、飲食物は有料）

公式サイト：※リンクが削除されました。

10年目の節目に贈る特別なプログラム

シナハロを語る上で欠かせないのが、その地域密着性だ。このイベントは品川港南エリアで育つ子どもたちにとって地元が「自慢のふるさと」となることを目指し、地域住民や企業の有志による「品川ハロウィン実行委員会」が企画・運営している。単なるハロウィンのお祭りというだけではなく、地域コミュニティの醸成や子どもたちの安全を守るという社会的な意義も持ち合わせているのが特徴だ。

10周年という節目を迎える今年は、「10th MAGIC！」をテーマに掲げ、「日常が楽しくなる魔法」をコンセプトとした特別なプログラムが展開される。いつもの通学路や街の風景が、このイベントを通じてわくわくする場所に変わり、地域の人々と笑い合える時間が生まれる。そして何よりも、このまちで暮らすことが誇らしく思えるような体験を提供するという。

多彩なプログラムで地域全体が盛り上がる1週間

期間中は3つの主要プログラムが開催される。まず10月18日（土）に港区立港南中学校で行われる「シナハロオープニングセレモニー」では、シナハロフェスタ会場を彩るフラワーデコレーションづくりが実施される。特筆すべきは、この企画に地元の港南中学校の生徒たちが企画段階から関わっている点だ。当日は生徒会やサッカー部、バレーボール部、吹奏楽部、国際ボランティア部の生徒たちが参加し、地域イベントへの主体的な関わりを通じて社会参画の機会を得ることになる。

10月18日（土）から25日（土）まで品川港南エリア全域で実施される「子ども110番クイズラリー」は、子どもたちの防犯意識を高める教育的な取り組みだ。地域の子ども110番スポット45箇所に加え、企業連携による7箇所を含む合計52箇所が参加。今年は田町ハロウィン、高輪ゲートウェイ駅、ウエリスアーバン品川タワー広場でもスペシャルクイズが行われるなど、エリア連携も強化されている。子どもたちはクイズラリーシートを手に各スポットを巡ってヒントを集め、クイズに回答すると最終日のシナハロフェスタでお菓子などのプレゼントがもらえる仕組みだ。

そして最終日の10月25日（土）に品川シーズンテラスで開催される「シナハロフェスタ」は、このイベントのハイライトとなる。地元で活躍する団体によるステージパフォーマンスや、地域のスポーツチームのアクティビティ、企業によるワークショップなど、多彩なプログラムが広場を彩る。昨年初開催され好評を博した「シナコレ！仮装ファッションショー」も2回目の開催となり、子どもから大人まで自慢のハロウィンコスチュームでステージに立ち、互いに褒め合い、拍手を送り合うあたたかな場が設けられる予定だ。

官民一体となって発展するエリアマネジメント活動

このシナハロは、品川駅周辺地域を対象としたエリアマネジメント活動の一環として実施されている。2015年5月にオープンした品川シーズンテラスは、日本最大級の免震構造ビルと3.5ヘクタールの広大な緑地、オフィスエリアと商業エリアから成る大規模な複合施設で、地域活性化の中心的な役割を担っている。

エリアマネジメント活動のモットーは「品川駅周辺で活動する企業や地域のみなさんといっしょにオリジナリティあふれる新しい品川スタイルをつくり出したい！」であり、品川で働くこと・住まうことが、もっとわくわく・楽しく・心地よくなるようなプログラムをオンライン・オフラインで実施しているという。

品川港南エリアは、大手企業が集まるワーカーのまちである一方、大規模タワーマンションや港区最多の児童数を誇る小学校、国立の海洋大学なども存在し、多種多様な業種・スキル・国籍・年代の人々が働き・住まい・学ぶまちとして知られる。高輪ゲートウェイ駅周辺のまちびらきやリニア中央新幹線の開業に向けた準備が進むなど、今後さらなる発展が期待されるエリアでもある。

10年の歴史が紡ぐ地域の絆と子どもの笑顔

「品川ハロウィン2025」は単なるハロウィンイベントを超えて、地域コミュニティの結束を強め、子どもたちの安全と成長を支える社会的な意義を持つプロジェクトへと進化している。10周年という節目の年に、地域住民、企業、学校、行政が一体となって作り上げる本イベントは、都市部における持続可能な地域づくりのモデルケースとも言えるだろう。

10月18日から25日までの1週間、品川港南エリアが「10th MAGIC！」のテーマのもと、日常に魔法をかけるような特別な空間に変わる。子どもから大人まで、地域に関わるすべての人が楽しめる「品川ハロウィン2025」に、ぜひ足を運んでみてはいかがだろうか。

