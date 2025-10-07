この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

『もうどうしようもないJALの飲酒対策 - 現場を理解しないトップは辞任を』と題した動画で、元日本航空機長の杉江弘氏が、日本航空（JAL）が国土交通省に提出したパイロット飲酒問題の再発防止策について鋭く切り込んだ。動画冒頭で杉江氏は、JALが現場のパイロットから意見を集めるとしながら、結局は経営側が一方的に策定した“場当たり的”な対策を再び提出したと強く批判。「やっていることが相変わらずなんですね」と現場軽視の姿勢を問題視した。



杉江氏は、TBSのテレビ番組で自ら飲酒問題の本質について議論したエピソードも紹介。番組出演がJALの意識に影響したかは不明としつつも、「今までは一方的に経営者の方からルールや処分を出してきたということを反省するというようなことを今回言っています」と、経営側に一定の変化は見られたと語った。しかし、現実としては「またまた経営の方から一方的に出されたという形になっています」と落胆を露わにする。



今回、JALが打ち出した再発防止策について杉江氏は「場当たり的対策」と喝破。なかでも肝機能の数値が一定を超えたパイロットを乗務から外すという新ルールに関して、「これは本当に問題だと思いますね」と指摘。その理由について「肝機能が悪いというのは、ストレス、疲労、睡眠不足、アルコールなどいろいろな要因がからんでいる。それを一律に数値だけで線引きするような方法は、世界的にも例がない」と現場視点で疑問を投げかけた。また、パイロットの勤務が年々厳しく、「こうしたストレスが肝機能に直結している現実を、“数字が出たら乗務禁止”というやり方には現場から強い反発が出る」と懸念した。



また、「JALの飲酒対策は常に基準を厳しくする“悪循環”。国の基準値を使い、他社と同じ運用にすべきなのに、なぜJAL独自の基準を”と根本的疑問も呈する。加えて「パイロットへの処分が過度に厳しい一方、経営幹部はしばしば軽い処分に留まる」と指摘。「JALとして解雇しながら関連会社に再就職させたりと、一体何をやっているのか」と処分の二重基準問題にも触れた。



杉江氏は、「現場のパイロットを集めて意見を聞き、有効な対策を本当に議論すべき。外部有識者への依存体質も再考が必要」と現場主義を強調。「国交省も機械的対応ではなく、じっくり現場の声を聞くべき。“現場を理解しないままのトップは辞任すべきだ”」と痛烈なメッセージで締めくくった。