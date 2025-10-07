U-20W杯視察のためチリに向かう機内で。JFAが影山技術委員長解任の経緯を説明。「関係各所を通して拘束されていることを把握した」

U-20W杯視察のためチリに向かう機内で。JFAが影山技術委員長解任の経緯を説明。「関係各所を通して拘束されていることを把握した」