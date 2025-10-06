元ロッテで活躍した伊藤義弘（いとう・よしひろ）さんが6日午後4時16分、バイク事故のために亡くなった。同日午後2時17分に福岡市城南区の交差点でタクシーと衝突し、福岡市内の病院へ搬送されたが2時間後に死去した。43歳だった。福岡県出身。

07年大学生・社会人ドラフト4巡目でロッテ入りした伊藤さん。1年目から4年連続で50試合登板を達成。10年には日本シリーズ胴上げ投手にも輝いたが、13年に右肘関節鏡視下手術を受け、16年オフに戦力外を受けた。プロ9年間。「未練はまったくない。トライアウトを受けて、テストまで行かない人がほとんどだと思う。テストまで呼んでもらってダメだったので、やりきった感はある」と引退を表明した際には晴れやかな表情を見せていた。

そして、今後については「中学かもしれないし、高校になるかもしれない。野球を教えるというより、教師になりたい」と教員を目指して教員免許取得のために大学に入り直すと語っていた。

教師に憧れたのは2人の恩師の影響だった。1人は東福岡時代に3年間、体育の授業で指導を受けた藤田雄一郎氏。選手に考えさせる指導法で全国屈指の強豪に上り詰めたラグビー部を見て「今までの指導って高圧的に怒って、監督にビビって自分の力が出せない」と、伝統的な野球の指導法に疑問を持った。もう一人は、08年のロッテ入団時に監督を務めたのがボビー・バレンタイン氏。「野球がめちゃくちゃ楽しかった。日本の指導者は失敗したら怒るけど、ボビーは絶対怒らないで“どうして失敗したんだ？”と話しかけてくれる。監督が一人一人とコミュニケーションを取ると、一つにまとまる」。教師として目指すべき姿だった。

「生徒一人一人と会話できる教師になりたい」と第二章に向けて前を向いていた伊藤さん。日体大大学院に進んで教員免許を取得。そして、2020年。4月1日付で母校・東福岡の保健体育の教員となり、野球部の指導に携わることが決まった。同年夏から今夏まで監督を務め、退任後は今年9月にスローイング強化アカデミー「Pitch＋」を開講。9月17日には自身のSNSで「もっとうまくなりたい。スローイングが苦手。投げられればレギュラーなのに。お待ちしております」と塾生募集を呼びかけるなど、新たな一歩を踏み出したばかりだった。

伊藤 義弘（いとう・よしひろ）1982年（昭57）6月2日、福岡県生まれ。東福岡で2年夏に甲子園出場。国学院大からJR東海に進み、07年都市対抗では王子製紙の補強選手として8強。07年大学生・社会人ドラフト4巡目でロッテ入り。10年の日本シリーズ胴上げ投手。20年夏から今夏まで東福岡の野球部監督を務めた。1メートル77、78キロ。右投げ右打ち。