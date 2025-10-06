トヨタ新型「ちいさなSUV」登場へ！ 全長4.2mで「ちょうどいい」サイズ感！ キリっと精悍な「斬新デザイン」がカッコイイ！ 新型「アーバンクルーザー」欧州モデルとは！

トヨタ新型「ちいさなSUV」登場へ！

2025年の秋シーズンに欧州市場デビューが予定されている、トヨタの新型コンパクトSUV「アーバンクルーザー」。

コンパクトながらも高級感のあるエクステリアで、発売前から人気を高めている同車ですが、具体的には一体どのようなモデルなのでしょうか。

トヨタ新型「ちいさなSUV」登場へ！

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「ちいさなSUV」です！（70枚）

新型アーバンクルーザーは、トヨタが欧州市場での販売を予定しているコンパクトSUVタイプのBEVです。

トヨタが2023年11月に発表していたコンセプトモデル「アーバンSUVコンセプト」の市販モデルにあたり、2024年12月に正式に市販化が発表されました。

そして2025年5月に予約が開始され、発売開始は2025年秋を予定しています。

その開発はスズキと提携する形で行われ、トヨタではアーバンクルーザー、スズキでは「eビターラ」という名称で展開されます。

そんなアーバンクルーザーのボディサイズは、全長4285mm×全幅1800mm×全高1640mm。

これはトヨタのSUVで言えば、「C-HR」に近いサイズとなっています。

エクステリアで目を引くのが、最新のトヨタ車に共通するデザイン「ハンマーヘッド」を採用したフロント。

シャープさと力強さを兼ね備えているのが特徴で、また左右に流れるようなヘッドライトも魅力です。

インテリアは、広くゆったりとした車内空間に座り心地のよいシートを装備。

10.25インチと10.1インチの2つのスクリーンを備えたフロントパネルも、同車の先進性を演出しています。

パワートレインには、高効率ユニットの「eAxle」を採用しており、駆動方式はFWD（前輪駆動）と4WD（四輪駆動）をラインナップ。

FWDモデルは、106kW（約144ps）モーターと49kWhバッテリーを組み合わせたベーシックモデルと、128kW（約174ps）モーターと61kWhバッテリーの上位モデルがあります。

一方、4WDモデルは135kW（約183ps）の61kWhバッテリーモデルのみを設定します。

バッテリーは「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー」を採用し、航続距離はFWDが最大420km、4WDは370kmとなっています。（どちらもWLTP複合モードの値）

そんな新型アーバンクルーザーは、まずは欧州での展開ということで、日本での発売に関するアナウンスは出ていません。

しかし、姉妹車である新型eビターラは2026年1月に日本で発売することが決定していることから、新型アーバンクルーザーの動向にも注目です。