「中盤の中心選手だった」「絶えず相手の攻撃を阻んだ」パレスは今季初黒星も…奮闘した鎌田大地を海外メディアが高評価！「彼のエネルギーはチームを勢いづけたが…」
現地時間10月５日に開催されたプレミアリーグの第７節で、鎌田大地を擁するクリスタル・パレスが敵地でエバートンと対戦した。
鎌田が３−４−２−１のダブルボランチの一角で先発したパレスは、37分にダニエル・ムニョスのゴールで先制する。
しかし76分に、マクソンス・ラクロワが与えたPKをイリマン・エンディアイエに決められて同点に追いつかれると、90＋３分にはジャック・グリーリッシュにこぼれ球を押し込まれて１−２の逆転負け。今シーズン初黒星を喫した。
試合後、海外サッカーサイト『SPORTS DUNIA』が、この一戦に出場した選手たちを採点。82分までプレーした鎌田には「７点」を与えて、次のように寸評を添えた。
「交代するまで、中盤の中心選手だった。驚異の11回デュエルを制し、８回タックルを成功させ、絶えず相手の攻撃を阻んだ。彼のエネルギーはチームを勢いづけたが、攻撃面での貢献は少なかった」
この後、鎌田は10月シリーズを戦う日本代表に合流する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
