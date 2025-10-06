「なぜいつもアルゼンチン？」「ファイナルはメキシコ対日本」U-20W杯の16強決定！決勝T表に海外ファン大注目「アメリカかフランスだろ」
16強が出揃った。
チリで開催中のU-20ワールドカップで、現地10月５日にグループステージの全日程が終了した。各組の上位２か国と各組３位の上位４か国がノックアウトステージに進出。A組では日本とチリ、B組ではウクライナ、パラグアイ、韓国、C組ではモロッコ、メキシコ、スペイン、D組ではアルゼンチンとイタリア、E組ではアメリカ、南アフリカ、フランス、F組ではコロンビア、ノルウェー、ナイジェリアが勝ち進んだ。
FIFA（国際サッカー連盟）の公式Xがトーナメント表を公開すると、各国のファンから様々な声があがった。
「モロッコが決勝まで進む道が本当に整ったね」
「南アフリカが決勝戦を戦う」
「アメリカかフランスだろ」
「ファイナルはメキシコ対日本。そしてメキシコが優勝」
「いきなりフランスなんか」
「準々決勝でスペインか」
「チリ、がんばれ！」
「FIFAはナイジェリア対アルゼンチンが好き」
「なぜナイジェリアはいつもアルゼンチン？」
「ナイジェリアU20を見くびるな」
A組で首位通過の日本は、E組で３位抜けのフランスと対戦。注目の一戦は日本時間で10月９日の８時にキックオフ予定だ。ラウンド16の対戦カードは以下のとおり（日付、括弧内のキックオフ時間はいずれも日本時間）。
▼10月８日
ウクライナ対スペイン（４時30分）
チリ対メキシコ（８時）
▼10月９日
アルゼンチン対ナイジェリア（４時30分）
コロンビア対南アフリカ（４時30分）
パラグアイ対ノルウェー（８時）
日本対フランス（８時）
▼10月10日
アメリカ対イタリア（４時30分）
モロッコ対韓国（８時）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
