¡ÖTSMC¿Ê½Ð¸ú²Ì¤òÇÈµÚ¤µ¤»¤ë¤¿¤áÀäÂÐÉ¬Í×¡×·§ËÜ´Ä¾õÏ¢ÍíÆ»Ï©¤¬ËÜ³ÊÃå¹©¤Ø
·§ËÜ»Ô¤ÈÂçÊ¬»Ô¤ò·ë¤ÖÃæ¶å½£²£ÃÇÆ»Ï©¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ë¡¢·§ËÜ´Ä¾õÏ¢ÍíÆ»Ï©¤ÎÃæ¿´¹ºÂÇ¤Á¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆ»Ï©¤Ï¡¢·§ËÜ»ÔËÌ¶è²¼¸§ÀîÄ®¤«¤é¹ç»Ö»ÔÌî¡¹Åç¤ò¤Ä¤Ê¤°¤ª¤è¤½3.9km¤ò¡¢¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»Ï©¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼°Åµ¤Ë¤Ï´Ø·¸¼Ô¤ª¤è¤½£±£°£°¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢·§ËÜ¸©¤Î·§ËÜ¸©¤ÎÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡ÖTSMC¿Ê½Ð¤Î¸ú²Ì¤ò¶å½£Á´°è¤ËÇÈµÚ¤µ¤»¤½¤Î¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·§ËÜ¤¬ÆüËÜ¤Î·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î°ìÍã¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤âÀäÂÐÉ¬Í×¤ÊÆ»Ï©¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆ»Ï©¤Ë¤è¤ê¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢´ë¶ÈÅù¤Î½¸ÀÑÃÏ¤«¤é·§ËÜ»Ô¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¸òÄÌ½ÂÂÚ¤ò´ËÏÂ¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÊªÎ®ÌÖ¤Î¹½ÃÛ¤ä»º¶È³èÆ°¤Î»Ù±ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏµßµÞÈÂÁ÷¤Ê¤É¤ÎµßµÞ°åÎÅ³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£