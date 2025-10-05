Á´¹â¡ÈÌó1.9m¡É¡ª ¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÎÇØ¹â¤¹¤®¡Ö¡ÈÄ¶¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¡É·ÚSUV¡×¡ª Âç¤¤Ê¡Ö¥¿¥ó¥È¡×¤â¾å²ó¤ë¡È°µÅÝÅª¤Ê¥Ç¥«¤µ¡ÉºÎÍÑ¡ª ¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¤Ò¤í¡Á¤¤¡×¼ÖÆâ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ß¡È´Ñ²»³«¤¥É¥¢¡É¼Â¸½¤·¤¿¡Ö¥Ç¥«¥Ç¥«¡×¤ËÂçÃíÌÜ¡ª
Á´¹â¡ÈÌó1.9m¡É¡ª ¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÎÇØ¹â¤¹¤®¡Ö¡ÈÄ¶¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¡É·ÚSUV¡×
¡¡2025Ç¯10·î30Æü¤«¤é11·î9Æü¤Ë¤«¤±¡¢¹ñÆâºÇÂç¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡ÖJAPAN MOBILITY SHOW¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ë2025¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡²áµî¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼Æ±ÍÍ¤Ë¡¢º£Ç¯¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ÎÅ¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¡ÈÄ¶¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¡É·ÚSUV¡×¤Ç¤¹¡ª
¡¡º£²ó¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë³«ºÅ¤Î¡ÖÂè43²ó Åìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬½ÐÅ¸¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡ÖDECADECA¡Ê¥Ç¥«¥Ç¥«¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥«¥Ç¥«¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡È¾®¤µ¤Ê¥¯¥ë¥Þ¡É¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤â¤È³«È¯¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤¦¿·¥«¥Æ¥´¥ê¤òÄó°Æ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥×¤ÎÉáÄÌ¼Ö¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿¸«À²¤é¤·¤È¡¢¹â¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤Î¸ÄÀ¤òÂ¸Ê¬¤ËÀ¸¤«¤·¡¢½µËö¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤à¼ã¼Ô¤ä¥ä¥ó¥°¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥Ë¥¢¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤À¤ÈÅö»þÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥«¥Ç¥«¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢·Ú¼«Æ°¼Öµ¬³Ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÁ´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¤Ë¤¯¤ï¤¨¡¢Á´¹â¤Ï1850mm¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â¤¯ÀßÄê¡£
¡¡¤³¤Î¹â¤µÊý¸þ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹³èÍÑ¤¬Æ±¼ÖºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¼¼Æâ¹â¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¥´¥ë¥Õ¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¢¤ì¤ÐÎ©¤Æ¤¿¤Þ¤ÞÀÑºÜ¤Ç¤¤ë1455mm¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏÌÌ¤«¤é¥É¥¢³«¸ýÉô¾åÃ¼¤Þ¤Ç¤â1700mm¤È¹â¤¯¡¢¼ÖÂÎº¸Â¦¤Î¥É¥¢¤ò´Ñ²»³«¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â¾è¤ê¹ß¤ê¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤â¸ÄÀÅª¤Ç¡¢²£Ä¹¤Î¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥×¤ä¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¡¼¥É¤òÁõÃå¤·¤¿SUV´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢Æü¾ï»È¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Éý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ç¥«¥Ç¥«¤¬Äó°Æ¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¸ÄÀÅª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢È¯É½Ä¾¸å¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë»Ù»ý¤ò¼õ¤±¡¢¼Â¼Ö¤Î³«È¯¤Ø¤È·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ÐÅ¸¤«¤éÌó1Ç¯¸å¤Î2014Ç¯11·î¤Ë¡¢¡Ö¥¦¥§¥¤¥¯¡×¤È¤¤¤¦¼ÖÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë»ÔÈÎ²½¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¦¥¨¥¤¥¯¤Ï¡¢Á´¹â1835mm¤È¥Ç¥«¥Ç¥«¤è¤ê¼ã´³Äã¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿´Ñ²»³«¤¤Î¥É¥¢¤â¼Â¸½¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹â¤¯¹¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤Ï¥Ç¥«¥Ç¥«¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¿§Ç»¤¯·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥¦¥§¥¤¥¯¤Ï2022Ç¯¤ËÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§¤ä¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ï¡¢¸½ºß¡¢·Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¡Ö¥¿¥ó¥È¡×¤ÎÇÉÀ¸¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¿¥ó¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¥í¥¹¡×¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£