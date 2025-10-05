¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤Î¥é¥¸¥ª supported by viviON¡×¤Ë»ÖÂ¼µ®»Ò»á¤¬½Ð±é¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦²È¤Î»Ò¤ÎÏÃ¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯
¡¡¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤Î¥é¥¸¥ª supported by viviON¡×¤Ë¡¢¡ÖÀÄ¤¤²Ö¡×¤ä¡ÖÊüÏ²Â©»Ò¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÌ¡²è²È¤Î»ÖÂ¼µ®»Ò»á¤¬10·î5Æü¤è¤ê10·î26Æü¤Ë¤«¤±¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£ÇÛ¿®¤ÏËè½µÆüÍË18»þº¢¤è¤ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷PODCAST STATION¤äApple Podcasts¡¢Spotify¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢»ÖÂ¼»á¤Î½Ð±é¤ÏÁ´4²ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ï¥Þ¥ó¥¬¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ÎµÈÅÄ¾°µ»á¡£»ÖÂ¼»á¤Ë¤Ï¥Þ¥ó¥¬ÂÎ¸³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¾¯½÷»þÂå¤ÎÏÃ¤«¤é¡¢ÁÏºî¤Î´î¤Ó¤ä¶ì¤·¤ß¤Î·Ð¸³¡¢½¡¶µ2À¤¤È¤¤¤¦¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Æー¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿ºÇ¿·ºî¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦²È¤Î»Ò¤ÎÏÃ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜÈÖÁÈ¤ÎÇÛ¿®¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Öcomipo¡×¤Ç¤Ï»ÖÂ¼»á¤ÎÆÃ½¸¥Úー¥¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë
»ÖÂ¼µ®»Ò»á¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡¡1973Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£1997Ç¯¡¢¡Ö¤Ü¤¯¤Ï¡¢¤ª¤ó¤Ê¤Î¤³¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£ÂåÉ½ºî¡ÖÀÄ¤¤²Ö¡×¡ÖÊüÏ²Â©»Ò¡×¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¡£2015Ç¯¡¢¡ÖÃ¸ÅçÉ´·Ê¡×¤¬Âè19²óÊ¸²½Ä£¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñº×¥Þ¥ó¥¬ÉôÌçÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2020Ç¯¡¢¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ëÆü¡¹¡×¤Î·à¾ì¥¢¥Ë¥á¸ø³«¡£2025Ç¯¡¢¡Ö¤ª¤È¤Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡×¤¬¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¤³¤¤¤¤¤¸¡×¡ÖÌ¼¤Î²È½Ð¡×¡ÖÉßµï¤Î½»¿Í¡×¡Ö¥ª¥ó¥êー¡¦¥Èー¥¯¡×¡Ê¸¶ºî¡§°ìÊæ¥ß¥Á¡Ë¤Ê¤É¡¢Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
Ï¢ºÜÃæ
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦²È¤Î»Ò¤ÎÏÃ¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ö½µ´©¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯ ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä ¡×¡Ë
¡Ö¥Ï¥Ä¥³¥¤¥Î¥Ä¥®¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡ÖKiss¡×¡Ë
¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡×¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ö½µ´©Ê¸½ÕWOMAN¡×µ¨´©¡Ë
¶á´©
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦²È¤Î»Ò¤ÎÏÃ¡×Âè1´¬
¡Ö¥Ï¥Ä¥³¥¤¥Î¥Ä¥®¡×Âè2´¬